el Gobierno de San Luis dará licencia a trabajadores estatales que tengan hijos escolarizados, Rodríguez Saá reveló que en la provincia hay 173 personas en cuarentena. Además, los ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología, trabajan en el desarrollo de una plataforma virtual para que los estudiantes realicen las tareas escolares. “El transporte público está en condiciones de seguir funcionando como hasta la fecha”, “Les pedimos que se mantengan, dentro de lo posible, en sus domicilios” video en nota,

La medida fue anunciada por el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, en una conferencia de prensa que mantuvo en Terrazas del Portezuelo. La decisión también alcanza a beneficiarios del Plan de Inclusión Social. El permiso estará vigente mientras dure la suspensión de las clases como medida preventiva contra la propagación del coronavirus. Además, los ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología, trabajan en el desarrollo de una plataforma virtual para que los estudiantes realicen las tareas escolares en sus domicilios. Como parte de la prevención, el primer mandatario provincial, anticipó que la Asamblea Legislativa del 1° de abril será sin público y sólo asistirán legisladores, ministros y algunos invitados especiales.

El encuentro entre Rodríguez Saá y los periodistas se desarrolló en la Torre I de Terrazas del Portezuelo. En primer término el gobernador, dio detalles acerca del trabajo que están llevando a cabo las diversas áreas del Estado, en torno a la prevención y aplicación de políticas públicas para evitar la propagación del coronavirus. Al respecto, expresó su “satisfacción y orgullo” por la forma “comprometida y apasionada” con la que trabaja su equipo de ministros en pos de frenar la propagación del virus.