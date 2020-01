Ocurrió en la tarde del jueves, y el suceso comenzó a circular en las redes sociales.

Un confuso episodio comenzó a circular con vídeos e imágenes por las redes sociales en la tarde del jueves, en el que se muestra a una mujer llorando en la entrada de una mueblería, ubicada en la calle San Martín entre Lavalle y Bolívar.

La mujer, Maria Luisa Espinosa, explicó que fue al comercio a realizar un reclamo por unos colchones que había comprado hace diez días atrás. “Pedí devolverlos y para no anular la compra, iba a poner más dinero y llevarme otros de mejor calidad”.

“Me atendieron unas chicas y me pidieron la boleta para anotarme el número de la encargada. Me dijeron que estaba por llegar y que esperara. Luego, no me quisieron devolver la factura y la guardaron en un cajón. Me dijeron que yo nunca había hecho la compra ahí”, relató.

Espinosa explicó que quiso llamar al 911, pero comenzaron a golpearla. “Una mujer ingresó al local, me tiró el celular al piso y me pegó”, sostuvo.

Video e imágenes: Redes sociales

El vídeo que se mueve por la redes sociales muestra a María Luisa llorando y los insultos de personas que pasaban por calle San Martí, antes de que los efectivos policiales llegaran a la mueblería.

María Luisa fue trasladada en ambulancia al hospital y asegura que el accionar policial no fue el correcto debido a que “defendieron a los del local”.

El personal y dueños de la mueblería aún no dieron declaraciones a la prensa.

Fuente Original http://sanluisreal.com.ar/

