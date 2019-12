La ceremonia de juramento se realizó este lunes a la mañana, ante la Asamblea Legislativa. Rodríguez Saá asumió como gobernador para un nuevo período de gestión hasta el 2023, mientras Eduardo Mones Ruiz hizo lo propio en el cargo de vicegobernador. En su mensaje el mandatario manifestó su intención de trabajar en conjunto con los municipios para crecimiento y desarrollo de la provincia.

Tras conseguir la reelección en los comicios de junio, Alberto Rodríguez Saá, juró nuevamente al frente del Ejecutivo provincial durante la Asamblea Legislativa que se desarrolló a partir de las 10:00, y que contó con una masiva participación de representantes de distintos sectores sociales, como diputados, senadores, funcionarios gubernamentales, sindicalistas, autoridades eclesiásticas, jóvenes, militantes y familiares.

La soleada mañana de este lunes fue el marco para una jornada histórica. En la explanada se ubicaron cientos de jóvenes, beneficiarios del Plan Solidario, sindicalistas y un pasillo formado por alumnos del Instituto Superior de Seguridad Pública “Juan Pascual Pringles”.

La ceremonia inició con un emotivo mensaje del vicegobernador saliente, Carlos Ybrahin Ponce, agradeciendo por la oportunidad de cumplir ese rol y esperanzado y con expectativas frente a su nuevo cargo como diputado nacional.

Pasadas las 10:15, el gobernador arribó a la Legislatura puntana. Avanzó hacia la entrada del edificio, mientras de fondo sonaba “Caminito del Norte”, interpretado por Gabriel Cantisani, y fue recibido por los parlamentarios de las comisiones de interior y exterior de la Asamblea.

Ya dentro del recinto, donde normalmente sesiona la Cámara Baja, Ponce puso en funciones a Eduardo Mones Ruiz, quien lo sucedió en la vicegobernación. Tras este acto, muy ameno por tratarse de dos compañeros que compartieron mucho trabajo durante la anterior gestión, el ex ministro de Gobierno, Justicia y Culto llamó a tomar juramento a Rodríguez Saá como jefe del Estado puntano. “Yo, Alberto José Rodríguez Saá, juro por Dios y la Patria cumplir y hacer cumplir la constitución, leyes de la Nación y de la Provincia, y desempeñar con lealtad y honradez el cargo de que se me inviste. Si así no lo hiciera, Dios y la Patria me lo demanden”, fue la declaración de asunción.

Seguidamente, el gobernador brindó un complejo y esperanzador discurso de más de una hora, en el que, entre otros puntos, manifestó su intención de trabajar en conjunto con la Nación y los municipios para crecimiento y desarrollo de la provincia.

En un momento de su mensaje, destacó: “Quiero ser muy respetuoso, militante y defensor de la autonomía municipal, pero suplico que gobernemos juntos, coordinemos y nos pongamos de acuerdo, y aprovechemos mejor los recursos de la provincia y de los municipios para el bien de todos”.

También, Rodríguez Saá recalcó que “en esta época es necesario el trasvasamiento generacional” y “empoderar a los jóvenes”.

Por último, el primer mandatario provincial concluyó: “Deseo hacer el gobierno más noble con la provincia de San Luis, el de mayor armado del alma de la Puntanidad, el que empodere a los jóvenes y terminar el período entregándole el poder a una mujer o a un joven que sea votado con el afecto de los puntanos y puntanas. Quisiera hacer el mejor gobierno que pueda y voy a hacer todo el esfuerzo”.

Antes de retirarse del recinto, el jefe de Estado, quien asume por cuarta vez esta función (anteriormente fue en 2003-2007, 2007-2011 y 2015-2019), recibió los saludos, felicitaciones y deseos de las autoridades y los ilustres que acompañaron el acto.