Alberto Rodríguez Saá, acompañado por la senadora nacional, Eugenia Catalfamo, expuso durante el encuentro “Juventudes en Lucha” que se desarrolló en el salón “Manuel Belgrano” del Senado de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mandatario puntano se refirió al lugar que ocupan los jóvenes en el poder, su rol en la vida política, el fuerte estímulo para que sean protagonistas de la sociedad, la defensa del medioambiente y la deuda externa argentina (ver nota aparte). También, participaron del encuentro jóvenes que luchan por el cambio climático, legisladores y referentes en diversidad sexual.

“Las modificaciones a la realidad, que la realidad nos está demandando, hay que aceptarlas. Una persona nacida en el planeta tierra, en estos tiempos, es distinta a una persona de otros tiempos, muy distinta. Nosotros hemos tratado de teorizar así, pero búsquenlo con una fórmula fácil, pero también flexible. Todo chico nacido después de 1995 es un nativo digital. Toda persona que nació antes del 95 son, somos, inmigrantes en este mundo. Todo. La cultura, la economía está condicionado ahora por el mundo digital y a ustedes les va a pasar algo que a nosotros nos cuesta, pero hay algo nuevo. Los que están naciendo hace 3 o 4 años para atrás, pongamos como caso el 2015, son nativos de la robótica. Entonces no es un desafío, ahora que hay que renovarse, hay que hacer un recambio generacional, los jóvenes deben participar”, expresó.

“Los nativos digitales son ustedes, pero en un mundo dominado por inmigrantes digitales. Comparando con la Revolución de Mayo, los jóvenes son los patriotas y los veteranos somos los españoles, entonces, ¿Qué estamos esperando los veteranos? ¿Qué los patriotas nos hagan la Revolución de Mayo y después nos echen? Porque es natural que los nativos gobiernen. Esto es lo natural y lo que pasa en la realidad. Son nativos y no gobiernan”.

“Los de la robótica son los chicos ahora de 3 años o sea que ustedes van a tener un período glorioso de 20 años y luego se vienen los chicos, los más chiquititos que piden pista porque el mundo de la robótica va a cambiar todo y de ellos será ese mundo. Un chico de 11 meses ya maneja la tablet y está con el chupete en la boca y supongamos que llega a ‘Juana y Pascual’ o ‘Paka Paka’ y se pone a ver los dibujitos animados ahí. Ustedes hagan la prueba: pónganle al chico de 11 meses sobre el mismo dibujo sobre la mesa y le despertará curiosidad y querrá poner los deditos buscando interactuar. Y no le saldrá porque no funciona esto y se va a mirar los dedos y volverá a la tablet y verá que sí funciona y tomará el papel y lo va a tirar”.

“Ese niño de 11 meses decidió, en 10 o 15 segundos, que él abraza el mundo digital y descartó la gráfica por lo menos para esa actividad. Yo tengo 70 años y no puedo decidir ese tema y algunos no pueden llegar siquiera al mundo digital, entonces esto es algo que nos condiciona enormemente. Entonces cuando hablamos de la juventud no podemos estar pensando que hay que hacer un recambio generacional porque a los viejos no nos conviene. Tenemos que pensar que es necesario hacerlo”.

Los jóvenes en la toma de decisiones

En el tramo final de su mensaje, Alberto sostuvo cómo trabaja San Luis con los jóvenes, su protagonismo y el rol actual que ejercen en la provincia.

“Yo a los ministros les pedía que participaran los jóvenes, una y otra vez. Lo pedí de mil maneras. Porque no hay que tenerle miedo a los jóvenes. No hay que tener miedo que otro se luzca. No puede ser mezquino un ministro. Entonces convoqué a los jóvenes que trabajaban en el Poder Ejecutivo, de cualquier dependencia, desde el más encumbrado funcionario hasta el del puesto más humilde y analizamos todos los temas que les interesaban. Y decidí darles su lugar”, contó el mandatario.

“En lo político también nuestros jóvenes tienen participación. En nuestras listas, que nos costó tremendas internas hacerlas, decidimos que estuvieran integradas por los jóvenes. Y lo bueno es que ellos se hacen cargo. Se hacen cargo de los barrios, de los humildes, de los trabajadores, los sindicatos, los municipios y tenemos por ejemplo al Municipio de Villa Mercedes con dos jóvenes al frente como Maxi Frontera y Verónica Bailone. Y en la Municipalidad de San Luis ahora contamos con Sergio Tamayo. Ellos harán lo que se propongan. Nosotros vamos a ayudar en lo que nos pidan. Si me dicen no te metas, no me meto. Tengo enorme confianza en ellos porque tomarán los temas importantes de la agenda para resolverlos”, aseveró.

“Los derechos humanos, los derechos de las mujeres, en San Luis, están y estarán en lo más alto de los mástiles”, cerró Alberto ante el aplauso de toda la concurrencia.

El encuentro fue organizado por la senadora nacional por San Luis, María Eugenia Catalfamo, con el objetivo de generar un ámbito de debate y reflexión sobre los desafíos de las nuevas generaciones y las nuevas formas de hacer y concebir la política.

Junto a Rodríguez Saá participaron Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo (Jóvenes por el Clima), Ayelén Mazzina (Concejal de San Luis), Greta Pena (100% Diversidad y Derechos), Maia López (referente de diversidad de San Luis), Ofelia Fernández (legisladora electa por la ciudad de Buenos Aires) y Pedro Rosemblat (humorista y militante).

Al comenzar el acto y como anfitriona Catalfamo explicó que “Juventudes en Lucha es un espacio pensado por jóvenes, dirigido a jóvenes que surge a partir de la necesidad de incluir el debate sobre la juventud en un espacio poco convencional para nosotros como es el Senado de la Nación”.

“Vengo y represento a una Provincia que tiene un mandato claro de cómo deben actuar los jóvenes, un mandato que nos dio a conocer nuestro gobernador. Él nos propuso la posibilidad de ocupar los espacios, de ser protagonistas y de actuar sin pedir permiso. Hoy venimos a demostrar que los jóvenes tenemos muchísimo para decir y muchísimas ideas para debatir”, remarcó.

“Propusimos dos iniciativas que nos ponen orgullosos: un proyecto para crear la Comisión de Juventudes del Senado porque creemos que nos merecemos este espacio de debate de lucha permanente y la Ley Nacional de Juventudes que establece cuáles son los derechos de los jóvenes y los deberes del Estado para cumplir y garantizar esos derechos, que crea organismos para pensar políticas públicas dirigidas a los jóvenes y ejecutarlas. Es un desafío enorme pero lo vamos a lograr”, destacó.

Fuente: ANSL