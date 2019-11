El primer mandatario puntano disertó en el encuentro “Juventudes en Lucha” que se realizó en el salón “Manuel Belgrano”, del Senado de la Nación, en Buenos Aires. Allí, entre otros temas, analizó el sombrío panorama que afrontará el país en torno a la deuda externa. También opinó sobre la actualidad del medioambiente.

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, fue el primer expositor de la disertación “Juventudes en Lucha”, donde se refirió a diversos temas vinculados a los jóvenes argentinos. Pero además opinó sobre la deuda externa y del medioambiente. Sobre el enorme compromiso financiero que afronta Argentina, hizo especial hincapié en el crecimiento de la deuda durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Esta bandera debe ser de los jóvenes y no se puede bajar. Es la enorme problemática que vamos a tener con la deuda externa. La deuda externa es enorme, muy grande. Se duplicó. Ahora, en estos años, se pidieron otros 150.000 millones más. Y a la media hora ya no estaban, ya se fueron. La deuda externa fue estudiada por los economistas, a principios del siglo XX. Un economista dijo que la deuda externa se paga salvo cuando es odiosa. Y usó la palabra odiosa y no hay un libro que lo haya corregido o sea que ahí está la teoría económica, la más pura. Cualquier persona que salga de la facultad de Economía sabe que es una deuda odiosa”, afirmó.

“La deuda odiosa es la siguiente: cuando la pide o la ha adquirido una dictadura, cuando la ha adquirido un gobierno corrupto o cuando la deuda externa se aplicó para pagar déficit. Cuando se pide y no se sabe dónde se aplicó. Cuando se pide esa plata para hacer algo y no se hace. Pedimos 150.000 millones más, ahora debemos 340.000 millones de deuda, algo así. Una suma inimaginable. Acá, en este auditorio, no entrarían todos los billetes. Necesitaríamos varios salones como este. Y yo me pregunto, ¿Qué hospital, escuela, vereda, alcantarilla o qué árbol se plantó con la deuda externa? Ninguno”, remarcó.

“La deuda externa argentina es odiosa por eso necesitábamos que se pusiera en el programa. Porque de ninguna manera el gobierno nuestro debe legitimar la deuda externa odiosa. La deuda externa también se le llama deuda soberana, porque estaba dentro de la soberanía del país. Así se le llama en el mundo. El único país que cedió la soberanía de su deuda fue Argentina. Que se la cedió primero el juez Griesa y ahora a otros jueces de Nueva York. El mundo nos tiene que admitir que nosotros denunciemos eso y que la deuda externa la definamos los argentinos”, sostuvo.

La defensa del medioambiente

En otro tramo de la disertación, el gobernador puntano analizó a fondo la realidad por la que atraviesa el planeta y los males que el hombre le ocasiona al medioambiente.

“Estamos destrozando el medioambiente. Los poderosos piensan que esto es el Titanic y que se hunde, pero ellos van en la primera clase y la primera clase se salva. Ellos piensan que el mundo es el Titanic y que ellos se van a salvar porque cuando quede una montañita con un poquito de agua y que se den las condiciones, la van a comprar carísimo o la van a ocupar de prepo. No les interesa la defensa del medioambiente. Van los líderes del mundo y todos arrugan”, subrayó Rodríguez Saá.

“La lucha contra el medioambiente termina golpeando a los más pobres. En Villa Mercedes, San Luis, en un barrio, se produjo un problema de medioambiente enorme, que es la Cuenca del Morro. Es un tremendo rectángulo de 3.000 kilómetros cuadrados donde se derrumba el piso como la arena y nace un río porque las napas han subido y el efecto del glifosato y la desforestación produjo esto, algo terrible. Hay que poner en la consideración pública los derechos a vivir en un planeta sano. Derechos humanos nacidos en estos últimos tiempos. Como los derechos de los jóvenes, los derechos de la mujer”, destacó.

“Los jóvenes son pañuelos verdes y si nos cuesta ser pañuelos verdes, comprendamos los tiempos y no actuemos con fundamentalismos porque todos estos temas golpean en las mujeres más pobres. Una mujer con plata se va a hacer un viaje a Europa o se va a estudiar, viaja a un país donde está admitido el aborto, se hace el aborto y vuelve. La nuestra muere. Aclaro: esto es una bandera. Estas son banderas enormes, posiciones de lucha y ustedes, los jóvenes, tienen que estar en puestos de decisión para decidir. Acompañamos a todos desde la calle, pero tienen que estar en los puestos donde tomen decisiones”, manifestó.

Fuente: ANSL