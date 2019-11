“Las vasectomías se hacen para hombres que tienen el deseo de procreación cumplido o para todos aquellos que decidan no tener hijos según lo estipulado por Ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica”, dijeron desde la Maternidad, que se une al Hospital San Luis y al “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde también se llevan adelante estas intervenciones, desde hace un tiempo.

En la Maternidad “Dra. Teresita Baigorria”, la vasectomía es realizada por el Dr. Cristian Pablo Moriello, urólogo integrante del equipo médico. “La vasectomía constituye un método más de anticoncepción, incorporando al hombre de una manera más activa en la toma de decisiones al momento de procrear en forma responsable”, dijo Moriello y explicó que consiste en la ligadura y sección de ambos conductos deferentes, los cuales transportan a los espermatozoides desde los testículos hacia la próstata. Se realiza por una incisión muy pequeña y sus complicaciones son poco habituales.

La intervención, según explicó el médico, se hace bajo anestesia local únicamente, es decir que el paciente puede operarse en el transcurso de la mañana y retornar a su hogar en una a dos horas, luego se podrá reintegrar a sus actividades cotidianas en pocos días. Es importante destacar que esta operación no modifica los niveles de testosterona masculina y por tanto no afecta el deseo sexual, las erecciones ni los caracteres sexuales. Asimismo, tampoco es afectado el volumen de semen eyaculado, ya que la mayor proporción proviene de la próstata. Para llevarse a cabo, es necesario concurrir mediante un turno programado, los miércoles de 9:00 a 10:00 para realizar la primera visita con el urólogo. Ya en la consulta, el médico le explica al paciente en que consiste el método quirúrgico que realizará, beneficios y complicaciones, evacua las dudas, le realiza un examen físico y la solicitud de prequirúrgicos. En una segunda visita, se hace la revisión de estos estudios y se programa la fecha de la cirugía, que son los miércoles a la mañana. “Dos meses posteriores a la realización, será indispensable concurrir a una última visita para la realización de un análisis de esperma que denotará el éxito de la cirugía”, agregó, y aclaró que la vasectomía evita solamente el embarazo, no previene infecciones de transmisión sexual, por lo tanto, el uso de preservativo es recomendado siempre.

Moriello agregó que la vasectomía se realiza únicamente a pacientes mayores de 18 años que no posean obra social y preferentemente que presenten una procreación cumplida.

La ley

La Ley de Anticoncepción Quirúrgica 26.130 fue promulgada en agosto de 2006 y establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas “ligadura de trompas de Falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en los servicios del sistema de salud.

En su artículo 2, expone que un requisito previo de la cirugía es que el paciente debe otorgar consentimiento informado y no se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial, excepto casos excepcionales.

Fuente: ANSL