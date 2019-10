Haciendo referencia a las ofensas recibidas la mujer policía decidió responder con una foto uniformada y un fuerte mensaje: Aquí todo lo que expresó:

«Así como vos te preparas con palos y piedras y quien sabe que más y te organizas por redes sociales para ir a «Romper todo», para ir en contra de mi trabajo,de mis creencias ,de mi respeto ,de mi salud ,de MIi!!yo tambien me organizo,y también me preparo con mi chaleco ,mi correaje, mi arma, mis esposas, mi tonfa y sobre todo mi actitud inamovible de que no me vas a poder, voy dispuesta a frenarte,para no permitir que rompas nada,para no permitir que sigas haciendo lo que se te canta,

Porque soy un auxiliar de la justicia ,soy un brazo de la ley y me vas a respetar ,por que no te tengo miedo!!

Porque no me amedrentas!

Porque tus insultos no me afectan!

Porque no le tengo miedo a tus gritos ,ni a tus palos ni a tus piedras!!!

Porque me prepararon para lidiar con situaciones de este tipo con «Gente» como vos!!! Con gente pobre y no hablo de lo económico! Me refiero a pobreza de cultura,pobreza de ideas!!

Van a ser 3 días en los que realmente me vas a conocer por qué yo no soy feminazi !!!

Porque YO SOY POLICIA Y SOY MUJER Y TENGO LOS OVARIOS BIEN PUESTOS PARA BANCARME LA QUE SE VENGA!!!

Porque no necesito más que a mis compañeras para defender y volver a casa con nuestras familias que nos esperan»

El mensaje se hizo viral y fue compartido por miles de personas que decidieron apoyarla.

Fuente: diariomovil