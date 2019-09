«La pasé muy mal en Río Cuarto por errores propios y San Luis me dio una oportunidad», afirmó Deolinda Sosa, la genial cantante riocuartense que grabó un nuevo disco en la provincia puntana.

La cantante recordó: «Perdí mi auto para poder grabar un disco. Hace un año me vine y trabajo para el Gobierno de San Luis. Grabé un disco totalmente gratis, en uno de los cinco mejores estudios del mundo en la Casa de la Música, en Villa Mercedes»

«El cambio de aire, de juntas, de personas, de estar con alguien que me da oportunidades es muy valioso. El Gobernador Alberto Rodríguez Saa cuando habla de mi dice que soy una puntana con una tonada diferente», destacó.

Deolinda precisó que «Esperándote», su nuevo disco, «es el nombre de una canción pero también está dedicado a mis hijos que quedaron en Río Cuarto».

«El disco tiene folkore, un valsecito y Gatica, campeón del pueblo que es un homenaje a Villa Mercedes. El gobernador Alberto no puede creer que tremenda cantante haya abandonado su provincia para grabar un disco», subrayó.

Deolinda dijo que Río Cuarto le «dio todo pero también generó momentos feos y creo que yo fui también la causante»

«Ya nada me hace daño. La gente que me hacía daño, ya no la veo», enfatizó.

