A través de una carta dirigida a los ciudadanos de La Punta los taxistas que trabajan en la ciudad dejaron en claro la postura sobre algunos temas de suma actualidad.

La carta de los taxistas a la ciudadanía:

Los taxistas de la ciudad de La Punta nos dirigimos a la ciudadanía en general con motivo de comunicar nuestro repudio a la situación generada el día viernes 26 de julio en instalaciones de la municipalidad de La Punta. Nuestro rechazo se debe al proceder inapropiado en su conducta de algunas personas que, al presentarse en nuestro municipio, dijeron ser del sindicato de peones de taxis, pero que no mostraron identificación alguna, y procedieron según ellos, en representación de los taxistas de nuestra ciudad.

Aclaramos que, a nuestro saber, estas personas no tuvieron contacto directo alguno con ninguno de los taxistas de nuestra ciudad, por lo que generan de nuestra parte un total repudio al haberse adjudicado que se hacían presentes, sin pedir audiencia previa, en representación de nosotros (los taxistas de la Punta). En dicha situación presentaron un pedido de modificación y/o sanción de ordenanza de la cual los taxistas locales no fuimos consultados, siendo desplazados de nuestro derecho adquirido de ser participes en estas decisiones que afectarían nuestro trabajo ya que ni siquiera sabemos el contenido de dicho pedido. Aclarando de nuestra parte que en los años que llevamos ejerciendo nuestra actividad nunca se habían hecho presentes anteriormente consultándonos sobre alguna necesidad o requerimiento, más aún cuando se legislaron las ordenanzas que nos rigen desde que se reguló nuestra actividad.

Por todo esto rechazamos categóricamente el mal proceder de dichas personas por las cuales no nos sentimos representados y no tenemos la necesidad de que nos representen, ya que nuestro municipio como así también nuestros concejales siempre nos dieron participación en la mayoría de las decisiones que se han tomado sobre nuestra actividad. Destacamos también que la gestión actual mantiene un contacto asiduo y directo con cada uno de los taxistas, y que si bien hay una problemática la misma no se refiere en cuanto a funcionalidad de ninguna de las partes municipio-taxistas.

Brindamos nuestro apoyo a las autoridades y especialmente a La Dra. Cinthya Arriola, directora de comercio y transporte, que se vieron afectadas por el mal proceder de estas personas y pedimos fervientemente no se vuelvan a repetir situaciones de este tipo hacia ningún funcionario o persona alguna, como así también hacia nuestros derechos como trabajadores de la actividad.

Aprovechamos este medio también para dirigirnos a la comunidad de nuestra ciudad • haciéndoles un pedido formal sobre la aparición de personas que ejercen el transporte de personas de forma ilegal y que en este proceder ponen en peligro una innumerable cantidad de cosas, siendo la más importante de todas la inseguridad sobre las personas que transportan.

Esta como cualquier actividad que no está regulada o habilitada, no cumpliendo con las normas mínimas de seguridad ni legales, generan daños irreparables en las personas que ejercen su profesión de la mejor manera posible, así también como consecuencia afectan la calidad de la actividad a un punto de que el usuario quizás no reciba el máximo de satisfacción posible de un servicio que es de todos los ciudadanos.

En cuanto a la competencia desleal de algunos autos que tratan de beneficiarse realizando la modalidad de compartido (trucho) en una reunión con el cuerpo de transito de nuestro municipio se están coordinando las medidas posibles para erradicar de nuestra ciudad a esta clase de actividad ilegal.

Hemos tomado el compromiso de participar activamente con el municipio denunciando estos hechos y a las personas que lo ejerzan y alentamos a los buenos vecinos a formar parte de esto y denunciar estos hechos en las oficinas de transito de nuestra ciudad. Esperando la comprensión de nuestros "QUERIDOS VECINOS" saludamos cordialmente a la ciudadanía de nuestra HERMOSA CIUDAD DE LA PUNTA. -

Fuente: Noticias de la Ciudad de La Punta