Cientos de vehículos salen y entran a nuestra ciudad con vecinos solidarios. Los grupos de whatsapp están arrasando cada vez más y hasta ya se armaron en muchísimos casos vehículos compartidos donde viajan entre vecinos del mismo barrio. Las empresas están perdiendo de ganar millones ante la pulseada contra el gobierno provincial. El interurbano es un problema provincial, el que siempre le trajo varios y múltiples dolores de cabeza a todos los sanluiseños y al gobierno mismo.

La premisa y el mensaje son claros. Los vecinos ya no quieren a las empresas. Consideran que apuran al gobierno para sacarle subsidios; dinero que saldría de nuestros impuestos.

El gobierno no cede a sabiendas que el transporte interurbano a La Punta y región es un negocio multimillonario donde no quedan zonas muertas (recorrido por donde no levantan pasajeros).

Según llega a nuestra redacción, existiría uno de tantos proyectos presentado por vecinos que se estaría armando para lanzar ¿ Sera “Ediro Transportes”?.

En tanto un empresario Kosleño tiene una empresa lista para lanzar un servicio vip de de combis rápidas y servicio diferencial. Solo le falta un llamado a licitación para lograrlo.

Hacemos un poco de historia.

En 2005 se presento al gobierno desde la delegación dirigida por María de los Angeles Leones y sus funcionarios, una empresa mixta 51% de acciones del estado y 49% privadas. En aquel entonces se ofrecían 30 unidades 0 km. Fue dejado de lado; algunos de aquella época no supieron mirar a 10 años y lo que la ciudad crecería en cantidad de habitantes.

En 2007, la ex delegada Alicia Lemme anuncio la construcción de una terminal de ómnibus donde incluso entrarían colectivos de larga distancia para cubrir los corredores, La Punta, Mendoza, CABA y Córdoba. Su mandato fue muy corto y el proyecto quedo en la nada.

En 2018 el actual intendente Martín Olivero anuncio la construcción de una terminal de ómnibus, algo que aún sigue vigente a la espera de los fondos para lograr su construcción.

Este año desde transporte de la provincia anunciaron que las soluciones llegarían pronto según dictan diferentes diarios digitales.

¿Será la empresa estatal tan mencionada por diferentes medios, proyecto definitivo presentado por un vecino de nuestra localidad? ¿Se sumará también en un llamado a licitación la empresa de servicio diferencial de servicio rápido del empresario de Juan Koslay?.

Creemos que los punteños, sanluiseños, puntanos nos merecemos TODAS esas opciones al igual que el resto de los habitantes de toda la provincia.

En tanto una gran mayoría de vecinos ya optaron definitivamente por los uber solidarios compartidos. Llegaron para quedarse de la mano que da una mano al vecino. Y no se irán.

Hasta se creó un grupo de coordinadoras/es, donde en cada grupo, moderan comentarios, pasan pedidos de viajes a otros grupos, tienen incluso apoyo legal ad honorem y hasta sacan de algunos grupos a aquellos que solo los integran, para nada.

El plan de logística es perfecto. Sin manifestaciones y sin piquetes como lo indica la palabra UBER, (lo más, lo máximo). La Punta y sus vecinos lograron lo que nadie creía posible. La unión de un pueblo que aposto a San Luis y se quedo para lograr tener una mejor calidad de vida sin actos políticos.

Los vecinos mandan, ellos tienen la palabra. Y la tienen colaborando entre vecinos.

El arraigo a una ciudad se produce cuando los vecinos sin banderas políticas se unen por el bien común. Y esta vez se logró por sobre manera.

Lo más, lo máximo como dicta el diccionario alemán llego para quedarse. Los uber solidarios no se van, y caminan más que nunca.

No tenemos más que palabras de agradecimiento para algo que se esperaba desde hace años. Nada más y nada menos, que la unión de un pueblo, integrado por sanluiseños, porteños, cordobeses, croatas, mendocinos, pampeanos, sirios y de todo el mundo y de todas las provincias. Un crisol de razas que reaccionó y actuó. Pero esta vez la idea nació y sigue creciendo en La Punta San Luis, tierra de pioneros, tierra elegida. Adelante vecinos unidos, bien solidarios. Reiteramos el gracias en nombre de nuestros vecinos. GRACIAS!!!!!!!!!

Edgar Fabián Ferrarelli

Medios El Punteño