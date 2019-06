Como Antrum, son muchos los objetos que se dice están poseídos por espíritus malignos o seres paranormales, y sus propietarios han afirmado haber sido víctimas de aterradoras apariciones y experimentar sucesos realmente espeluznantes.

¿Pero existen de verdad las películas malditas? Lo primero que nos viene a la mente es “The Ring”, la cual gira en torno a una cinta de video que quien la vea recibirá una llamada telefónica que le dirá que morirá exactamente en 7 días.

Si bien “The Ring” solo es una película de terror, ahora se ha descubierto una película maldita que puede provocar la muerte a quien la vea. Y lo peor de todo es que será reestrenada este año en todos los cines.

La película en cuestión se llamada “Antrum: The Deadliest Film Ever Made” y fue dirigida por David Amito y Michael Laicini. Filmada en la década de 1970, la película desapareció poco después de estrenarse antes de volver a reaparecer en 1988.

Después de proyectarse en un festival de cine en Budapest, los teatros se incendiaron y varios de los presentes murieron en circunstancias misteriosas. Unos años más tarde, hubo una especie de rebelión en un teatro en San Francisco donde se proyectó Antrum, y en el caos la única copia física desapareció.

La película trata sobre un hermano y una hermana (Rowan Smyth y Nicole Tompkins) que se aventuran en el bosque para buscar su camino hacia el infierno para poder salvar el alma de su perro recientemente fallecido.

Además de la trama, la película también cuenta con declaraciones de estilo documental e información sobre los misteriosos eventos que han ocurrido en relación con la historia de la película, así como debates sobre ocultismo.

Pero la película, después de años desaparecida, ha sido redescubierta por el escritor, director y productor Eric Thirteen, quien la encontró en octubre pasado mientras asistía al Festival de Cine de Horror de Brooklyn.

“Aquí estaba en el festival donde se está reproduciendo esta película”, dijo Thirteen a Forbes. “Normalmente, todos están promocionando sus proyectos, es muy fácil hablar con la gente sobre lo que se está mostrando y, sin embargo, no puedo hacer que nadie me dijera qué diablos sucedió con esta película de la que todos hablan. Ahí fue cuando tuve que verla, una película que no se está proyectando en ningún otro lugar, que no tiene registros en Internet, una peli que no se puede encontrar en ningún sitio.”

Pero lo más misterioso de todo es que durante el tiempo en que Antrum desapreció, se agregaron todo tipo de cosas extrañas, como símbolos extraños e imágenes fantasmales indescriptibles.

“Originalmente, estaba en árabe y luego se perdió durante años y se volvió a recuperar, tiene todas estas notas donde alguien intentó traducirlo, pero tal vez fue un intento desafortunado porque murieron en el proceso”, contina explicando Thirteen. “Hay notas garabateadas en los márgenes y cada vez que la película se pierde y se recupera, se le agregan nuevas piezas de mosaico.”

Thirteen describe como la película nos podría hacer sentir: “Hay ciertas personas que dicen: ‘Ok, una película maldita. Oh no, ¿voy a ser maldecido?’ Y luego hay otros que dice: ‘Por supuesto que no serás maldito por una película, no seas ridículo’. Y luego hay quien pensará en los días posteriores de ver la película..

..Quieres mostrárselo a tu amigo, y cuando lo muestres a tu amigo, ¿les dices que es una película maldita? ¿De alguna manera haces una broma al respecto? Está en tu vida ahora, estás hablando de eso, estás tomando decisiones al respecto. La forma en que la película te sigue en el mundo real, esa es la verdadera maldición.”

Antrum será presentada en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bruselas a finales de este mes y se estrenará en los cines a finales de este año en algunos países, y a nivel internacional en 2020.

Y si pensar que la película podría provocarte la muerte no es lo suficientemente aterrador, hay una breve introducción que incluye un descargo de responsabilidad legal para aquellos que sean lo suficientemente valientes como para verla.

Fuente: ufo-spain