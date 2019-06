Marcos Cernadas tiene 23 años. El joven merlino iniciará hoy la aventura más importante de su vida. Comienza un viaje que lo llevará a recorrer más de 15 mil kilómetros por toda América. Algo que piensa alcanzar en cuatro o cinco años.

Muchos creen que está loco. Otros tantos lo miran con profunda admiración y lo apoyan incondicionalmente. Lo cierto es que no importa tanto el afuera, porque Marcos sabe que va a lograr su sueño. Parece que eso es todo lo que necesita para poder hacerlo. Por eso se preparó y se equipó por un tiempo para lograrlo y hacer historia.

Marcos nació en Vicente López, Buenos Aires pero afirma que es un merlino por adopción. En la villa turística vive su padre que lo acompañó y apoyó en este sueño que iniciará él solo con su bicicleta por gran parte del mundo.

Contó a Infomerlo que sus ganas de viajar comenzaron en 2017 como vacaciones con un amigo que lo acompañó durante un mes. Marcos le tomó gustito a la aventura y solo, estuvo recorriendo lugares por otros cuatro meses. Estuvo por Brasil y llegó hasta Bolivia. Ahí comenzó a nacer este gran sueño. Pero primero tenía que volver para equiparse mejor y estar más preparado para todo lo que se pudiera presentar.

Hoy está listo y comienza su aventura donde planea unir la Villa de Merlo, con Alaska. “Tengo la bici equipada a mi gusto”, cuenta. Le fue agregando cosas que pudo juntar en este tiempo y algunas que diseñó el mismo para trasladarse con lo necesario. “Tengo un estimativo de viaje de cuatro o cinco años”, dice. En algunos lugares tiene pensado buscar trabajo para ir sustentando el viaje.

“Hoy elijo volver a viajar solo porque me gustó, no por ser una persona solitaria. Sino porque tuve vivencias y actitudes conmigo mismo que me dieron la motivación para volver y decidir hacerlo solo”, expresa. Asegura que pedalear solo y tan lejos de casa “es un acto de superación de uno mismo” que te “cambia la forma de ver las cosas”.

Partirá desde la Villa de Merlo. Dijo que seguramente vaya por Santa Rosa, Concarán, Las Aguadas, Trapiche y de ahí autopista a Mendoza. Piensa recorrer San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y salir a Chile. Desde ahí por la costa hasta Perú, Ecuador, Colombia y seguir hasta Centroamérica. Camino que podrá ir alternando.

