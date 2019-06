Una vez más el Manuel García Ferré será el centro del deporte provincial cuando el viernes 7 de junio a las 21 reciba una serie de peleas estelares.

Organizada por la Federación Sanluiseña de Box y auspiciada por la Municipalidad de La Punta, la velada contará con los siguientes combates:

✔️ Belén Tobares vs Agustina Albornoz

✔️ Lucía Pérez vs Taila Ahumada

✔️ Florez vs CarlosMedina

✔️ Jamenson vs Gabriel Fernández

✔️ Ceballe vs Rodrigo Castro

✔️ Lucero vs Alan Listillo

✔️ Quiroga vs Tamara Gatica

✅ PELEA DE FONDO PROFESIONAL

Leila "La Cobra" Robledo vs Maria Caraballo

Fuente: Noticias de la ciudad de La Punta