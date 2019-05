Se entregaron 207 tabletas a alumnos de 1º grado, 195 netbooks a chicos de 4º grado y 998 Foldscopes a estudiantes de 4º, 5º y 6º grado y 1º, 2º y 3º año del secundario. Hoy las entregas continúan en la villa turística.

Además se promocionó la ULP Virtual y el Campus Abierto entregó certificados a los alumnos que fueron parte del Mapa Deportivo Provincial. En tanto, las iniciativas de ajedrez, Planetario Inflable, Telescopio Solar, Laboratorio de Foldscope, entre otras, hicieron que tanto los niños como los adultos pasen una jornada distinta, entre la ciencia y la tecnología.

Melina de 9 años expresó: “Es la primera vez tengo una compu propia, voy a ver videos, estudiar y buscar información que me piden en la escuela. Me gusta mucho la ciencia, así que con el microscopio de papel voy a ver cosas que me gustan”.

“Estoy feliz con mi compu, ahora no se la tendré que pedir prestada a mi mamá. Voy a estudiar mucho y jugar. Y el microscopio de papel me facilitará el estudio en ciencias naturales”, dijo por su parte Cayetano.

El jefe del Programa Vinculación con la Sociedad de la Secretaría de Extensión de la ULP, Facundo Rodríguez Iannello, manifestó: “Estamos en la novena semana de entrega de tabletas, computadoras y Foldscopes que desarrollamos a lo largo del territorio provincial. Los alumnos nos recibieron de una manera muy afectuosa, se acercaron a recibir su dispositivo con la familia, y a disfrutar de las distintas iniciativas de la ULP”.

“Con estas entregas implementamos las políticas digitales ideadas por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá. A diferencia de lo que pasa a nivel nacional, en San Luis se sigue invirtiendo en tecnología. La digitalización de la Provincia es importante para dar igualdad de derechos y herramientas a los que menos tienen”, agregó.

Las jornadas de inclusión digital continúan en Merlo este martes y miércoles, de 14:00 a 17:00.

Fuente: ULP