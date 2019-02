Desde el 2007 hay elecciones en La Punta. Desde ese año el pueblo punteño, sanluiseño, puntano, en fin, residentes de La Ciudad de La Punta, esperan al candidato/a de la gente.

-Aquel que sea capaz de romper la mesa del concejo deliberante y deliberar en cada barrio donde haya un salón o un espacio físico con la presencia de los propios vecinos.

-Aquel que se ponga al frente cuando el transporte de pasajeros no transporta y los propietarios de colectivos, solo se dedican a especular, e incluso a explotar a sus propios empleados, muchos de ellos, nuestros propios vecinos.

-Aquel que sea capaz de de enfrentar pacíficamente a cualquier gobierno en pos del beneficio del pueblo conciliando bajo cualquier circunstancia, sin ser obsecuente a ninguno de los poderes o a los intereses de los mismos.

-Aquel que sea capaz de de enfrentar a sus pares para lograr un plan de fomento al comerciante, quienes son los verdaderos apostadores en la ciudad.

No a esos que esperaron una ciudad armada para invertir aquí, o esas cadenas de farmacias que teniendo lotes comprados esperaron a último momento para invertir en la ciudad, mientras pioneros farmacéuticos, ladrillo a ladrillo levantaban su local.

-Ese concejal que tenga lo suficiente para enfrentar a los pares de su mismo bloque, con tal de lograr una escuela técnico industrial, un cementerio, y muchos otros proyectos presentados y desaparecidos.

-Ese concejal que no piense en su bandera política. Ese concejal que su bandera sea su vecino. El de su barrio, el que vive en el campo en La Loma, o aquel que esta al final de los barrios nuevos.

-Ese concejal que presente alternativas con soluciones a los problemas y no salga corriendo para los ministerios a pedir ayuda, careteando en reuniones donde nunca llegan a nada. Pero para la foto delante de un elegante escritorio siempre están.

-Ese concejal que invente trabajo, trabajo genuino para el independiente que la rema día a día, sin salir posando en multitudinarias fotografías con una sonrisa de dientes blanqueados.

-Ese concejal que no nos chamuye y se preocupe por nuestra salud, trayendo inversionistas de otras provincias o países, para lograr medicina privada de alta complejidad, para aquellos vecinos que dependen de obras sociales o prepagas, sin dar el monopolio a los mismos de siempre que están enquistados en San Luis Capital.

-Ese concejal que invente un parque industrial ecológico por supuesto, un parque que de empleo de verdad también a mayores de 40 o 50.

-El verdadero poder está en el legislativo, en el concejo deliberante. Pero por ineptitud, comodidad, o vaya a saber porque, ninguno de los que pasó, parece supo usar en beneficio de la ciudad.

-Hace años se hablaba de una ciudad ecológica, de una ciudad de niños. De una ciudad auto sustentable. De una ciudad tecnológica.

-Hoy desmontan para hacer barrios privados, hoy los niños ya saben que es la cocaína o la marihuana. Hoy no tenemos una mísera pantallita solar, ni molinos de viento que generen energía sobre las sierras. Hasta el triple Play esta desaparecido, (una idea genial) que proveería internet- telefonía y TV por cable). Proyectos que alguna vez estaban en carpetas y allí quedaron, encarpetados.

-Leyes, leyes, ordenanzas y más ordenanzas. La gente quiere acción. Quiere muchos líderes en acción por la ciudad.

-No quiere concejales a los que parece a veces hay que rendirles plastecía o tratarlos como héroes para lograr una entrevista con ellos.

-El concejo debe desaparecer como edificio. Solo debe estar allí, para definir lo que los concejales trajeron de cada barrio, de cada salón o vivienda donde se reunieron a sesionar sin tanto caretaje ni protocolo.

-El concejo dicen es de la gente. Si la gente entonces no va al concejo es porque no es creíble. Si no es creíble, entonces volvamos al che vecino concejal, y esos concejales deber ir hacia la gente.

Se denomina Concejo Deliberante al Poder Legislativo o Deliberativo de los Municipios de la República Argentina. Uso ortográfico: Se dice “concejo” y no “consejo” porque la palabra “concejo” está relacionada con “conciliar” o “acordar” a diferencia de la palabra “consejo” que está relacionada con aconsejar. Cuya función es la elaboración de las ordenanzas que rigen las actividades que se realizan en un municipio y que no son alcanzadas por la legislación provincial o nacional.

Y deben trabajar en conjunto con el pueblo y el ejecutivo por el pueblo mismo.

Seguiremos esperando a ese concejal.

Edgar Fabián Ferrarelli