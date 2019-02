Asfalto, paseos, rotondas, infraestructura deportiva, plazas, edificios públicos… muchas han sido las obras llevadas adelante por la gestión del intendente Martín Olivero, que han transformado de manera sustancial la ciudad de La Punta. Durante la noche del Carnaval que se celebró en esta ciudad, Olivero conversó con San Luis Informa sobre varios puntos de su gestión, en particular sobre la obra pública mencionada.

Olivero señaló que el Municipio está llevando a cabo “un plan muy ambicioso de obra pública porque entendemos que la obra pública no solamente es progreso sino también mano de obra local, generando así un círculo virtuoso que consiste en que la persona que trabaja en la obra pública además consume en los comercios de La Punta y esto genera bienestar y progreso para todos los habitantes de la ciudad”, aseguró.

Una de las obras que más interesan a los vecinos es el pavimento: si bien aún quedan muchas calles por cubrir, desde el inicio de la gestión Olivero se asfaltaron 200 cuadras. “Actualmente estamos finalizando 49 cuadras de pavimento y creemos que en el mes de marzo comenzamos con 40 nuevas cuadras”. “Ahora estamos asfaltando el barrio 900 Viviendas, el 30 Viviendas y la licitación 7 y comenzamos con la 4 y el módulo 9, para después continuar por distintos barrios de la ciudad de La Punta”, afirmó el intendente.

La cantidad de barrios construidos en los últimos años fue importante, con lo cual cubrir cada cuadra con asfalto se ha vuelto un desafío. No obstante, poco a poco, La Punta va tomando aspecto de ciudad una más moderna y prolija gracias a la gran obra de pavimentación que inició la gestión Olivero.

Por otra parte, este año el Municipio va a dar inicio a la plaza “Arturo Jauretche”, ubicada en el espacio verde frente al polideportivo municipal, colindante con la escuela Rosenda Quiroga. “Va a ser una bella plaza que demandará una inversión de 4 millones y medio de pesos y va a contar con juegos temáticos, iluminación y mucho más”, aseguró Olivero.

Muy cerca de allí, también se comenzará la construcción de un paseo lineal que comunicará la actual oficina de Zoonosis con la escuela Rosenda Quiroga. Se trata de un “atajo”, como muchos niños lo llaman, para ir y volver a la escuela primaria y que hasta ahora es muy inseguro y se usa como depósito de basura, con los consiguientes reclamos de los vecinos. “El paseo va a servir para dar mayor seguridad e iluminación a la zona, muy utilizada por los alumnos, para que puedan ir o volver a la escuela sin problemas”, dijo el intendente.

Otra obra relevante para los vecinos ha sido la construcción de la oficina de Turismo, localizada en la esquina de Avenida Serrana y Calle 9. “El edificio ha quedado muy lindo y lo llevamos allá porque es una ubicación estratégica de todo el centro administrativo, junto con el banco, el registro civil, el correo y próximamente el nuevo edificio municipal, ubicado al lado de la oficina de turismo. Muy cerca de allí, en el espacio verde del Módulo 8, también se edificarán el Concejo Deliberante y el Juzgado de Faltas de la localidad. “La gente no va a tener que desplazarse de un sitio para otro para hacer sus trámites porque quedará todo centralizado en ese lugar”, aseguró Olivero.

Junto con las obras realizadas también se apostó a disminuir el consumo energético de una ciudad de crece día a día y genera al Municipio una tarifa muy alta. Para ello se comenzaron a reemplazar las viejas lámparas de sodio por luminaria led, estrategia que ha permite un ahorro de hasta un 70% mensual. “Para tener una idea, el Municipio pagaba 700 mil pesos de luz por mes y si se le saca el 70% de eso es un ahorro importante que se puede reinvertir en mas luminaria led. Este año tenemos pensado llegar al 100% de luminarias de esta clase y la idea es que toda la punta sea led”, aseguró el Jefe Comunal.

En suma, la ciudad es grande y queda mucho por hacer. Cada obra implica inversión y es allí donde la gestión de Olivero tracciona a favor del vecino, con proyectos que se han presentado en el Ministerio del Interior para obtener los fondos necesarios, el algunos casos, y en otros con un gran esfuerzo por parte del Municipio, al apelar a los recursos propios para llevar adelante obras necesarias, que repercuten directamente en la calidad de vida de la gente.

“La obra publica implica mayor transitabilidad, más belleza, más seguridad para la ciudad y es muy importante para nuestros vecinos que la obra pública se concrete pero principalmente porque al ser una ciudad nueva, hay muchas cosas por hacer. Vamos a seguir en este camino, gestionando para seguir avanzando con la obra pública”, aseveró Olivero.

En relación a temas que preocupan a los vecinos, como es el caso de la inseguridad, el intendente reconoció que en toda la Provincia de San Luis hay un fuerte incremento de la inseguridad, y “La Punta no es la excepción”. “Hay presencia policial pero no tienen los recursos. Hay pocos patrulleros, pocos móviles y la policía hace lo que puede. Una sola camioneta y un patrullero para 25 mil habitantes es muy poco. Se necesita que se invierta en seguridad sino la situación se va a desbordar”, afirmo el intendente,

El transporte fue, es y seguirá siendo motivo de preocupación para los vecinos que viajan a diario hasta San Luis, algunos de ellos varias veces, con chicos a cuestas y un boleto impagable. Al respecto, Olivero manifestó que “este tema es competencia exclusiva del Gobierno Provincial por lo tanto el cuadro tarifario lo ponen ellos”. No obstante, el Municipio está atento y preocupado, a la expectativa de que muy pronto el Gobierno pueda alcanzar algún arreglo. “En caso de que así no sea, veremos la posibilidad de analizar este tema para hallar soluciones aunque, insisto, la concesión a las empresas interurbanas que operan hoy la otorgó el Gobierno Provincial y el precio del boleto ha sido fijado por ellos, por lo que el Municipio no tiene potestad para modificar nada”, concluyó Olivero.

