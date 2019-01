La mujer, oriunda de Godoy Cruz, Mendoza, se había embarcado en una canoa y en medio de las inclemencias climáticas fue arrastrada hacia el centro del dique San Felipe, entre las localidades de Naschel y Tilisarao.

Fue entonces que su marido, con quien se encontraba de vacaciones en la provincia, tomó una balsa para ir a socorrerla, pero el viento le impidió acercarse.

Otra pareja que estaba acampando en el lugar llamó al 911 y efectivos de la Policía junto a Bomberos de Naschel, Renca y Tilisarao, emprendieron un operativo para dar con ella.

El jefe del cuartel de Naschel, David Ortiz señaló que debido a la tormenta no pudieron ingresar al agua y debieron realizar la búsqueda por la costa del dique en el sentido de sur a norte.

Horas más tarde, la turista apareció en el campamento “por sus propios medios”. “Estaba en buen estado de salud, pero cansada porque debió caminar toda la vuelta del dique, cruzar una zona pantanosa, dos ríos y caminar más de 11 kilómetros”, relató Ortiz

En su testimonio a los efectivos, la mujer contó que luego de ser arrastrada por la corriente “decidió amarrar su canoa y salir caminando por la costa hacia el norte”.

En la travesía de regreso se encontró con dos pantanos de donde proviene agua de La Marta y Piedra Bola. Luego “debió cruzar dos brazos del Río Conlara” y caminar por la Ruta N°25 hasta llegar al campamento.

Ortiz explicó que, si bien la zona es muy frecuentada durante la época de verano, la turista no se encontró con alguien que pudiera ayudarla debido a que los vehículos no pueden acceder. Esto es así porque “la última crecida arrastró todo y no hay caminos”.

