A mediados del año pasado unos 60 canes fueron víctimas mortales, pero el 31 de diciembre atacaron a otros tres. Reclaman que la Justicia no investiga y que el municipio no tiene políticas sanitarias al respecto de la proliferación de perros callejeros.

Según describió Sandra, miembro de una agrupación protectora llamada el Arca de Noé, "esto viene sucediendo hace mucho tiempo", sin embargo recalcó que a mediados del año pasado tuvo lugar un envenenamiento masivo de alrededor de 60 perros, "de los cuales había muchos que eran perros de la calle y muchos que no". Varios dueños de esas mascotas realizaron las correspondientes denuncias penales.



Las denunciantes conservan muestras de carne con el veneno utilizado para matar a los perros, como así también de órganos de algunos animales víctimas del envenenador, con la finalidad de que esas pruebas sean requeridas por la Justicia para ser analizadas y avanzar en la investigación el caso.



Así mismo, algunas de esas muestras fueron analizadas en forma particular.



La médica veterinaria Lorena Cheves explicó que medidas tomó para colaborar con la causa. Sobre el producto utilizado para atacar a los canes del pueblo, la médica manifestó que: "Dan síntomas de órganos fosforados o carbamatos que son muy similares en los síntomas".



Los últimos tres casos se dieron el último día del año pasado, la Dra. Chaves atendió a tres perros de los cuales logró salvarle la vida a dos, en cambio una mascota hembra murió y le practicaron la autopsia para guardar muestras de sus órganos.



Sobre el accionar de la Justicia, Sandra manifestó con impotencia: "No pasa nada, no pasa nada", "Como no pasa nada, es una actitud que se copia y se replica", reflexionó la proteccionista.

