El lunes 15 y el martes 16, el ex entrenador de la Selección Nacional de Vóley estará en la punta eN el marco del Programa Campus con tu Ídolo.

En la primera jornada, a partir de las 10.30 ofrecerá una charla teórica, más tarde, a las 15, participará de un encuentro de Mini Voley.

EL cronograma de actividades anticipa que el Martes 16, a las 10, ofrecerá una conferencia de prensa. A las 15 un encuentro con el Sub 15 Femenino. Luego, desde las 16.30 el Sub 17 Femenino y por último, a las 18, Sub 19 Masculino.

JAVIER WEBER

Carlos Javier Weber ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. También obtuvo dos diplomas olímpicos, al salir octavo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y cuarto en Sydney 2000. Durante siete años fue capitán del seleccionado argentino. Obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1995 y la de bronce en 1991. Fue una vez campeón panamericano y cinco veces campeón sudamericano. En el año 2000 obtuvo el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los 5 mejores voleibolistas de la década en Argentina.

Jugó en Argentina, Italia y Brasil. En 1998 y 1999 fue premiado como el mejor jugador de la Superliga Brasileña. En el último año de su actuación como jugador se desempeñó también como director técnico de su equipo, Unisul de Brasil, con el que salió campeón al año siguiente y en 2005. En 2005/2006 ganó la Liga de Grecia dirigiendo al Panathinaikos y en las temporadas 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010 fue campeón de la Liga Argentina de Clubes como entrenador del Club Ciudad de Bolívar.

En 2008, fue designado director técnico de la selección argentina, en reemplazo de Jon Uriarte, cargo que ejerció hasta fines de 2013, cuando fue reemplazado por Julio Velasco.