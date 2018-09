Más de 250 chicos disfrutaron de las iniciativas de ajedrez, robótica, arte y juego, planetario inflable y actividades deportivas. Además, conocieron desde cerca la oferta académica de la ULP Virtual.

Con motivo del festejo de la Semana del Estudiante, la Universidad de La Punta (ULP) participó del “Encuentro de las promos” de La Punta. La actividad se realizó de 10:00 a 16:00 y contó con la participación de alumnos de las escuelas “Rosenda Quiroga”, “Martin Luther King” y la anfitriona del encuentro, Nº 40 “Héroes de Malvinas”. Acompañaron a los alumnos la secretaria de Extensión de la ULP, Susana Torres; las concejales de La Punta, Mary Valdivieso y Alejandra Pacheco; la directora de la Escuela Nº 40 “Héroes de Malvinas”, Amira Fernández, y demás docentes y equipo de la Universidad.

“Este es nuestro primer encuentro con las promos de las escuelas de La Punta, y vamos a replicarlo en diferentes escuelas, estamos con las actividades de la Secretaría de Extensión: ajedrez, planetario itinerante, arte y juego”, afirmó la secretaria de Extensión de la ULP.

Además, en el encuentro estuvo presente la propuesta de oferta académica “Virtual ULP”. “La idea es que los chicos se sientan acompañados, estamos haciendo un seguimiento porque entendemos que hay muchos chicos de La Punta que no tienen pensado qué van a estudiar, y le traemos esta propuesta de acercar la universidad a los chicos, y que puedan familiarizarse con la universidad”, remarcó Torres.

En tanto, la secretaria del Campus Abierto ULP “Arturo Rodríguez Jurado”, Juliana Menéndez, expresó: “Desde el Campus trajimos algunas actividades para que los chicos conozcan lo que hacemos en deporte, para que se desarrollen en las escuelas de deporte”.

Y agregó: “Estamos con la escuela de taekwondo y de lucha y con entrenamiento cognitivo, que es algo muy novedoso. Luego, los chicos pueden salir del playón y practicar vóley, hándbol y básquet; también los invitamos al Campus para que los quieran puedan arrancar el deporte que más les guste”.

Además, la concejal por el Frente Unidad Justicialista de La Punta, Mary Valdivieso, expresó: “Estamos muy contentos con esta iniciativa maravillosa de la escuela y la ULP, desde el Concejo Deliberante siempre acompañamos. Este encuentro de las promos es un encuentro social, para que los chicos conozcan la oferta educativa, celebramos que tengan las puertas abiertas a nuestros jóvenes y que encuentren una alternativa de estudio en la ULP. También con actividades deportivas para niños y jóvenes que tengan lugar y poder hacer actividades”.

La directora de la Escuela, Amira Fernández, contó: “Este encuentro es una prueba piloto para poder reunir a todos los alumnos de La Punta San Luis en estas fechas tan significativas de la semana del estudiante para que confraternicen, socialicen y tengan un punto de encuentro y que vayan pensando en la elección de una carrera con ULP Virtual. Estamos muy orgullosos de recibir a la Universidad y cada vez la ULP está más presente en la comunidad educativa de la punta eso es muy importante, tanto para los docentes y alumnos”.

La vivencia de los alumnos de La Punta

Yamila Ibazeta (17 años) es alumna de la Escuela “Maestra Rosenda Quiroga” y manifestó: “La escuela nos invitó a participar en esos proyectos de la Universidad, la actividad del planetario me pareció muy buena, me explicaron cosas que no sabía sobre las constelaciones. Además estuve viendo la propuesta educativa de ULP Virtual, es una propuesta muy buena porque hay personas que no pueden ir a estudiar a otro lado, y esto es una posibilidad”.

Fiamma Merlino (17) asiste a la Escuela Nº 40 “Héroes de Malvinas” y dijo: “Estuve participando de las actividades deportivas de taekwondo; me gustaron las tácticas, me enseñaron cómo pararme y los movimientos que tengo que hacer; es la primera vez que lo practico y me parece y un deporte muy lindo. Poder compartir este encuentro con escuelas secundarias de La Punta me encanta”.

Nota y foto: Prensa ULP.