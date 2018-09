La Punta San Luis EL PUNTEÑO:

Marcela Rodríguez fue vista por última vez el viernes cuando salió hacia el centro de San Luis. La Policía hoy logró contactarse con ella. Luego el contacto telefónico fue permanente durante el día domingo.

Según relatan fuentes policiales fidedignas a nuestra redacción, la misma se contacto en reiteradas oportunidades con la comisaría 37 de nuestra ciudad durante hoy domingo, asegurando que mañana lunes volvería.

El juzgado de turno, resolvió no levantar la solicitud de paradero hasta que la vecina no se haga presente y se pruebe que está sana y salva, lo que fue acatado por la comisaria local a cargo de ese momento por la sub comisaria Calderón.

La mujer de 44 años se fue de su casa en la manzana 15 del Barrio Los Lapachos, el viernes por la tarde. Había salido para ultimar detalles del cumpleaños de 15 de su hija, que se iba a festejar anoche.

Sin embargo, no regresó y perdió el contacto con su familia. Ante la preocupación, la adolescente le pidió a una amiga de su madre que realizara la denuncia, que quedó radicada ayer por la noche en la Comisaría 37 de La Punta.

Sin embargo, no explicó por qué tomo la decisión de viajar y sólo dijo que fue porque la situación la “superó”. La que aparentemente fue una situación económica.

Por ello que Calderón resolvió en sintonía con el Juzgado, dejar activa la solicitud de paradero hasta que ella acuda a la comisaría o puedan constatar que se fue por su propia voluntad y que se encuentra en plena libertad de sus facultades.

Nuestra vecina ahora deberá responder ante el juzgado por el actuar de su decisión.

Es real que muchas veces ciertas situaciones nos superan y explotamos.

Seguramente mañana lunes, tendremos más novedades del caso que mantuvo en vilo a toda una provincia.

Nuestra redacción es muy precavida en casos así. Consideramos que cada familia es un mundo y se debe respetar la intimidad de la misma. Pero hacemos todo lo posible, para viralizar estos hechos ante el temor que se tornen de gravedad. GRACIAS

