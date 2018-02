LA COLONIA DE VACACIONES MUNICIPAL CERRÓ SU CICLO 2018 CON ACTIVIDADES.

La Colonia de Vacaciones Municipal cerró su edición 2018 con muestras de natación para que los padres fueran, una vez más, parte de las habilidades y logros de sus hijos. El cierre incluyó bailes, fiestas, comida, juegos, campamento y mucha alegría., en el Balneario Municipal.

Luciano Ayala, Director de Deporte y Recreación Municipal, agradeció a las familias por la confianza y respeto, y felicitó al excelente equipo de coordinadores, profesores y ayudantes. Luego, los chicos mostraron entusiasmados en la pileta, lo aprendido de la mano del Profesor Javier Porco. Pejerreyes, delfines y tiburones, fueron los nombres elegidos para definir los distintos grupos, atento a las edades y destrezas que cada chico iba logrando, en su aprendizaje de los aspectos básicos de la natación.

Casi 400 chicos participaron de la colonia, realizándose junto a las diversas actividades recreativas, lúdicas y deportivas, charlas sobre higiene personal, cuidado de los oídos, Síndrome Urémico Hemolítico, Derechos Humanos, alimentación saludable, a además de armado de carpas.

Ayala comentó, “éste año se sumaron muchas actividades, se sumó el hospital dando charlas a los niños, los chicos sirios, y la verdad que fue una colonia muy linda, y sobre por todo el acompañamiento de la familia (…) fue, y como tratamos de que siempre sea, una colonia que apunta a lo deportivo, lo recreativa, social, cultural, y como siempre digo, ojalá que la colonia prosiga siempre en la ciudad porque es muy importante para los chicos, tener éstas actividades”.

Padres manifestaron, “mis hijos tienen 10 y 12 años y lo han vivido hermoso porque lo han disfrutado muchísimo, los profesores son geniales, y me gustó porque lo vi muy seguro”; “mi hija no sabía nadar bien, le costaba, pero aprendió y pasó a la pileta grande y feliz”; “ver que mis hijos venían contentos es muy lindo, me daban ganas de venir a mi”; “que la colonia sea gratuita es importante, así todos los chicos pueden tener un momento para divertirse”; “a ellos les encanta y vienen con mucho entusiasmo, siempre les ha gustado, es su tercer año”; “ver a mi hijo nadar, animarse, es muy lindo, y aparte la pasan re bien, se hacen amigos, comparten”; “esta bueno que hayan hecho charlas y lo lindo es que las aplican”. Por otra parte, los Sirios Lana y Majd, encargados de los 8 niños sirios, expresaron que la colonia es un buen lugar para los niños, para jugar, hacer compañeros y amigos de argentinos, pudiendo integrarse de buena manera y disfrutar de las actividades muy contentos, comunicándose a través del juego y aprendiendo desde un intercambio cultural, sin la limitación de una barrera idiomática, y entusiasmados por el campamento.