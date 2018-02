Anoche, La Punta disfrutó entre familia y amigos, la primera noche de su Carnaval edición 2018. Vecinos, personas de distintos lugares de San Luis, de Mendoza, San Juan, Córdoba, entre otros, se reunieron en la Plaza de los Niños, convocados por la alegría, colores y ritmos cariocas.

Más de 350 artistas, regalaron bailes, diversión y sonidos, a las más de 3500 personas presentes, inaugurando el sambódromo la comparsa Quinta Nota de La Punta. Siguieron el Taller de Samba La Punta, Un Lazo que nos une, la Murga Los Molles y la Comparsa Las Estrellitas del 500 Sur. Jóvenes de la Escuela Secundaria N°40, presentaron su promo Benherí, continuando la Comparsa Barrio SCAC. O´ Bahia, cerró el corso animando con mucha alegría

“La verdad que la estamos pasando muy bien, todo hermoso, re lindo y algo nuevo para mí porque no había venido nunca y me encanta todo la ciudad también, me quedé enamorada de La Punta, su plaza, sus calles, negocios, el recibimiento soy de Guaymallén, Mendoza, vinimos con toda mi familia hace un par de días, visitamos y hoy día nos vinimos para acá, sabíamos que estaba el Carnaval, así que vinimos a ver y la verdad que una experiencia hermosa”; “ muy bien preparada la gente que participaron y cómo se ha organizado”; “está todo muy bueno así que felices de compartirlo entre todos los vecinos hemos venido con toda la familia así que les mandamos un saludo”, comentó el público.

Los disfraces ganadores de la noche, con un premio de $1000 para niños y grandes, fueron Ingrid de 9 años con su traje de Michael Jackson, y “El croto”, respectivamente. Hubo artesanos y sectores gastronómicos durante el Carnaval.

Vivencias Musicales cerró la noche carnavalesca, continuando con el ambiente festivo y familiar. Olivero, Intendente de La Punta, destacó la gran concurrencia de familias en la primera noche, agregando, “estamos muy contentos y siempre apostando a todo tipo de actividades culturales queremos instalar realmente el Carnaval como una fecha, instalarlo para éstos días de febrero como un espectáculo que nos identifica como ciudad, y que La Punta sea un referente a nivel provincial y nacional esperemos que mañana el clima acompañe como hoy, y la familia no se va, sigue y continúa disfrutando”.

Invitamos a vivir la segunda noche de nuestro Carnaval, hoy SABADO a partir de las 21 horas, animándose también a participar del concurso de disfraces.