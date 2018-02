La Punta San Luis El Punteño Vecinos que frecuentan la zona se quejan de la suciedad. Tiene escombros, colchones, cajones, chapas y hasta un sillón. Las autoridades se comprometieron a limpiar el predio.

A María, una mujer que vive en la ciudad de La Punta, le encanta salir a pedalear en los espacios verdes que abundan por la zona. “Me detuve a sacar fotos porque no podía creer que hubiera tanta acumulación de basura. Sentí vergüenza ajena ya que gran parte de la responsabilidad es de quienes la arrojan y debería haber alguien que controle y sancione este tipo de conductas”, expresó enojada y preocupada, su sentimiento es compartido por varios vecinos. El terreno está ubicado a menos de un kilómetro de la réplica del Cabildo Histórico y tiene colchones, cajones de madera, escombros, botellas de plástico, animales muertos y hasta un sillón.

“Ese basural está hace mucho tiempo, hay de todo, las personas o las empresas privadas van y depositan allí como si fuese normal y no lo es. Hay desde material de obra hasta colchones. Es un predio que no pertenece al Municipio. Es un basural clandestino y está abierto. Cada tanto vamos y enterramos lo que podemos”, explicó Ignacio Olagaray, director de Servicios Ambientales del Municipio.

Afirmó que actualmente no tienen empresas radicadas en la Comuna que brinden el servicio de contenedores. “Son los mismos vecinos que los contratan y calculamos que por una cuestión de costos, depositan todo allí”, explicó y agregó: “En nuestra ciudad tenemos un problema grande con el uso de los espacios verdes, estamos trabajando para que las sanciones sean con más vigor. Los vecinos en muchos casos tiran escombros, heladeras, lavarropas y colchones, sobre ellos y generalmente utilizan los lugares que funcionan como de drenajes naturales de la ciudad, entonces tapan los desagües y se genera un doble problema”.

Olagaray especificó que actualmente trabajan sobre dos acciones a futuro: las campañas de concientización y la creación de sanciones con más vigor. “Es un problema cultural muy serio. También pedimos a los vecinos que denuncien cuando vean a alguien depositando basura en cualquier terreno. Ocurre que muchas veces para evitar la confrontación, no avisan. Es muy difícil encontrar al infractor en el momento. Cuando limpiamos un predio, y terminamos a las 16, al otro día encontramos más escombros y basura. Entonces hay gente que aprovecha y tira de noche, yo mismo los he visto y los hemos sancionado”, especificó.

La jefa del Subprograma Control y Fiscalización Ambiental, María Julia Veinticinco, explicó que el año pasado intervinieron en el terreno.

“En su momento le solicitamos al área de Catastro de la provincia, que nos informe a quién pertenece el terreno para poder hablar con los dueños. Nos comunicaron que no los tiene y que los lotes pertenecen a la provincia. Hicimos un acta, lo remediamos y sacamos la basura”, contó la funcionaria y siguió: “Tendremos que volver a ir, para constatar que la basura es nueva y ver cómo podemos hacer para solucionar este tema definitivamente”.

Veinticinco dijo que independientemente de la competencia del tratamiento de los residuos, las campañas de concientización son Municipales y opinó que habría que reforzarlas.

“Lo que hizo el Gobierno en su momento fue darle una mano al Municipio. Además la gente del El Ente Administrador de Plantas de Reciclado lleva periódicamente los residuos a Donovan, habría que analizar la cantidad que llevan y analizar si la gestión de los residuos funciona correctamente”, explicó y añadió que por estos días irán inspectores para constatar el tipo de residuos que han tirado.

“A las personas les cuesta entender que no puede desentenderse o tirar lo que les sobra en cualquier lugar, aunque haya muchas campañas para explicarles que no deben hacerlo. Muchas veces consideran que dejando la basura en un tacho o en un canasto ya se desligan del problema y no es así. No tenemos la denuncia de nadie pero de acuerdo a las imágenes iremos a hacer una inspección”, concluyó.

