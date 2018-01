Este mediodía, el Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, en diálogo con Radio Popular confirmó que desde que asumió su gestión se cerraron merenderos por que no cumplían con los objetivos.

A pocas semanas de asumir en este cargo, Sergio Tamayo comenzó con la revisión de los distintos planes que se dieron durante el 2017 y los merenderos hasta el momento han sido los que arrojaron novedades.

Aclarando que ninguno de los 678 casos fue por mal utilización de fondos, si no que muchos chicos se cambiaron o dejaron de ir a estos puntos para retirar sus meriendas. También Tamayo explicó, que quienes estaban a cargo de los mismo, no perderán el beneficio si no, que se les destinara otra función.

Este plan social que se implementó a partir de septiembre del año pasado, rápidamente se multiplico en toda la provincia, buscando mejorar la alimentación de los niños, pero en muchas ocasiones se especulan que los productos no llegaban a quien correspondía, si no que se comercializaban a través de las redes sociales, cuestión que el ministro desestimó, ya que los casos investigados carecían de veracidad cuando profundizaron.