El intendente de La Punta, Martín Olivero, junto a Ignacio Olagaray, Secretario de Servicios Públicos Municipal, y el Secretario de Obras Públicas y Privadas del Municipio, José Quintilla, realizaron una visita e inspección de obra de la Pileta semi olímpica que se encuentra en ejecución en el Polideportivo Municipal Manuel García Ferré de nuestra ciudad.

Olivero expresó que la obra surgió de un proyecto presentado ante el Secretario de Deporte de la Nación, Javier Mac Allister, por lo que la misma es financiada por dicha entidad, con cumplimiento de metas y plazos para la continuidad de las distintas etapas. Estimó que la primera parte del proyecto, siendo la pileta propiamente dicha, estaría finalizada para principios de febrero, encontrándose en un grado de avance de obra del 90%.

"Esperemos terminar los primeros días de febrero así la chicos ya con el calor pueden disfrutar de esta pileta que va a ser estrictamente de competencia.

El proyecto es mucho más ambicioso porque después se va a cubrir, después se va a climatizar, lo que es primera etapa es la construcción de la pileta semi olímpica que tiene una dimensión de 25 metros por 12,50 de ancho y que permite precisamente la competencia de este tipo de deporte" expreso Olivero. Continuó en referencia a las obras generales del polideportivo, "es un complejo muy lindo donde más de 14 actividades deportivas se realizan en los talleres municipales gratuitos y vamos a seguir invirtiendo porque siempre digo que el deporte no solamente es competencia sana, sino también inclusión social para que el chico no esté en la calle, que no se le pegue algunos vicios y que practique deportes", concluyó Martín Olivero en su visita.

La Punta San Luis El Punteño