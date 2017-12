La Punta San Luis El mismo estuvo activo y con sello propio pero nunca compitió en una elección y renovaron todas sus autoridades.

En una conversación escueta con esta redacción prometen volver para el 2018, con una gran premisa. Poner a trabajar a las concejales, presentando anteproyectos y asegurarse que los mismos no queden cajoneados como suele suceder, o como sucedió en el caso del cementerio privado-municipal.

El mismo ya tiene un equipo de profesionales, como Arquitecto urbanístico, abogado, contador y están muy bien relacionados tanto con la provincia como con la nación.

Otra propuesta hablando, es lograr traer inversiones, creando la “cultura del trabajo” y estar en cada sesión del concejo deliberante a modo de controlador de lo que allí se trata o se destrata.

Aseguran que no tienen una línea de NINGUN PARTIDO PROVINCIAL NI NACIONAL. Y no depender sus autoridades de ningún GRAN PARTIDO, o tener compromiso político alguno.



Esto de algún modo nos dice que no están dispuestos en caso de competir por concejalías o por el sillón del intendente, no llevarían a ningún candidato en los escaños provinciales ni nacionales, dando así la libertad al votante del “NO VOTE LISTA COMPLETA” “Vote por La Punta”. "Vote por la provincia o la nación a quien quiera".



Veremos si esta comunicación se convierte en realidad.

Por lo pronto ya estarían tratando con una fábrica de muebles interesada en radicarse en la ciudad entre otras empresas, como con la posibilidad de lograr traer un sanatorio de alta complejidad.

Pero para todo esto, necesitan tener el sello propio y así lograr tratar con el concejo deliberante, la provincia, y el ejecutivo local para lograr fomentos para tentar a posibles inversores.

Tal vez para lograr hechos, no necesiten competir aseguraron a esta redacción. Por el momento prefieren no dar sus nombres, ya que quienes los integran, no solo son ciudadanos comunes, sino también habitantes que quedaron defraudados con los grandes partidos provinciales o nacionales. (Se consideran pioneros aunque algunos de sus integrantes son recientemente llegados a La Punta, y tienen claro que les espera una ardua lucha contra todos los sectores políticos tradicionales).

El tiempo, en poco tiempo, quien es el supuesto “operador político y vocero”, quien trabajo en varias campañas nacionales, provinciales no solo en San Luis y locales, desde hace más de treinta años, nos dirá, esperamos ansiosos si lo que prometen en principio, será un hecho o solo una amagada.

Redacción El Punteño La Punta San Luis