ATN: Se trata de 22 millones de pesos que habían sido destinados para beneficiar a vecinos de los municipios de La Punta, Santa Rosa, Anchorena, Unión y Villa del Carmen.

La Ministra de Hacienda Natalia Zavala Chacur confirmó que el dinero fue devuelto a la Nación porque desde el ejecutivo provincial no podía corroborar que el destino del aporte fuera como lo establece la Ley 23548. “Hay un montón de temas judicializados cuando la Nación ha salteado al gobierno provincial y ha enviado los fondos a los municipios y los municipios no le han dado el destino que corresponde”, algo que si fueron palabras de la ministra nos atenemos al caso de La Punta y sería bueno lo demuestre.

La ministra no tiene en cuenta si con esta decisión perjudica a habitantes sanluiseños de cinco localidades. Parece ser que para ella (entre decretos y leyes) la gente no importa. Al pueblo Sanluiseño no le importan ciertas leyes y decretos. Le importa que un ministerio de hacienda debe gobernar para todos. Sea quien sea el Intendente o los concejales de cada ciudad, repartiendo equitativamente el dinero a cada localidad.

Chacur sostuvo que se reunieron varias veces con el Secretario de Provincia, Alejandro Cabaleri “le explicamos guías de nuestros Ministerios, tanto el de Gobierno como el de Hacienda, no estaban dados los supuestos de desequilibrios financieros ni en emergencias ambientales entonces que ante esta situación considerábamos oportuno hacer una devolución de los recursos para no para no tener luego un pleito o un reclamos sin sentido”.

¿La ministra Chacur estará dispuesta a ir casa a casa en los barrios nuevos explicando porque no tienen regado pleno de calles o inmediata reparación de las mismas, luego de cada lluvia?

ATN: En una entrevista brindada por el intendente de nuestra ciudad Martín Olivero se refirió a los distintos problemas que enfrenta el municipio: "un 70% de la gente no paga las tasas municipales, se incremento en un año la cantidad de habitantes en cuatro mil quinientos nuevos vecinos, el aumento de mil quinientos nuevas viviendas (algo que nunca estuvo contemplado en el presupuesto provincial que la ministra Chacur debería tener en cuenta). Tres mil cuadras de tierra más y mil columnas de alumbrado público que mantener y que pagar.

En tanto el municipio a pesar de no contar con el apoyo de Chacur, (y tener un excelente dialogo con la mayoría de los ministros) puso un camión regador nuevo para el 600 y 900 viviendas, otra cuadrilla para cortar el pasto y demás.

La Punta tiene el mismo índice de coparticipación desde que se fundó como municipio en el 2007 (si comparamos en ese año el valor dólar rondaba los $2,80) con cinco o seis mil habitantes y hoy somos veinticinco mil. Ese es el desequilibrio que tenemos. Es el mismo índice de coparticipación que cuando teníamos veinticinco espacios verdes, hoy tenemos setenta y cinco, hay que pagar mil quinientos alumbrados más y mantenerlos con la misma plata.

“Achicamos gastos en cuanto a la recolección de residuos, ya que logramos tener camión propio y también una motoniveladora y pala propia, sumado a eso las tarifas energéticas y combustible, que superaron ampliamente los valores del año 2007. Todos los municipios tienen desequilibrio pero otros tienen el apoyo del gobierno provincial y por eso logran subsistir," concluyó el intendente.

Redacción: El caso de La Punta es diferente a cualquier ciudad del país.

La localidad está en plena construcción y lo estará por 50 años más.

Esta a la vista que si una ciudad como Juana Koslay recibió desde marzo 2017 hasta diciembre ciento siete millones de pesos, ciudad que ya está prácticamente hecha y La Punta con la misma cantidad de habitantes y donde todo está por hacer durante 10 años recibió 3 millones por mes, sin importar el crecimiento poblacional ni demográfico, queda a la vista expuesto, que a la ministra no le interesan los veinticinco mil habitantes de la ciudad, que son quienes en definitiva padecen sus decisiones.

Cuarenta y cinco mil habitantes de cinco localidades; localidades donde sus habitantes aportan al ministerio de hacienda entre pagos de impuestos inmobiliarios, patentes, sellados, etc., no reciben de Chacur, el importe de lo mismo que estos habitantes aportan.

Nos remitimos al caso de La Punta. El que conocemos bastante bien.

Miles de automóviles y vehículos le rinden tributo a la provincia al igual que viviendas y otros trámites que se realizan y van a las planillas de chacur.

Es una realidad también que el 70% de la población no pagamos el IMPUESTO MUNICIPAL NI EL AGUA, (es real que hay vecinos que no pueden pagar). Por tanto a veces los reclamos son imposibles de resolver ya que parte de la responsabilidad es de nosotros mismos, los habitantes. (El mantenimiento de calles, regado, luminarias y otros salen de esa recaudación) Si la recaudación no es cumplida por el habitante y encima Chacur le devuelve a Nación el dinero que corresponde a la ciudad, existe un desequilibrio financiero.

Edificios públicos como EL CABILDO o El centro de alto rendimiento de la ULP no pagan el CUM y deben millones. Aunque en un excelente dialogo entre Olivero y el ministro Mones Ruiz, (y la buena predisposición del Rector Salino, la deuda del centro deportivo de la ULP estaría encaminado su posible pago). No así el del Cabildo administrado por Gloria Velázquez, centro turístico que tiene ingresos propios.

Y nos volvemos a preguntar: ministra, ¿dónde va la plata de esos vecinos que aportan a su ministerio, con el pago de ingresos brutos, patentes, inmobiliario, sellados, etc, etc.?

Tal vez algunas leyes como usted llama a esos números que a la gente no le importan, deberían ser cambiadas y los ingresos provocados por nuestros vecinos, queden directamente en La Punta.

Le deseamos una feliz navidad Ministra mientras en estas fiestas, muchísimos vecinos de La Punta ruegan que no llueva demasiado o que no haya viento, o que las luminarias sigan funcionando, 25000 vecinos de La Punta y otros 20000 de cuatro localidades más ya no le creen.

Redacción El Punteño La Punta San Luis