ATN: Se trata de 22 millones de pesos que habían sido destinados para los municipios de La Punta, Santa Rosa, Anchorena, Unión y Villa del Carmen.

La Ministra de Hacienda Natalia Zavala Chacur confirmó que el dinero fue devuelto a la Nación porque desde el ejecutivo provincial no podía corroborar que el destino del aporte fuera como lo establece la Ley 23548. “Hay un montón de temas judicializados cuando la Nación ha salteado al gobierno provincial y ha enviado los fondos a los municipios y los municipios no le han dado el destino que corresponde”.

La ministra no tiene en cuenta si con esta decisión perjudica a habitantes sanluiseños de cinco localidades. Parece ser que para ella (entre decretos y leyes) la gente no importa.

Chacur sostuvo que se reunieron varias veces con el Secretario de Provincia, Alejandro Cabaleri “le explicamos guías de nuestros Ministerios, tanto el de Gobierno como el de Hacienda, no estaban dados los supuestos de desequilibrios financieros ni en emergencias ambientales entonces que ante esta situación considerábamos oportuno hacer una devolución de los recursos para no para no tener luego un pleito o un reclamos sin sentido”.

Por su parte, Martín Olivero, Intendente de la ciudad de La Punta, consideró que “en el caso de La Punta y en lo particular creo que si estaba acreditado el desequilibrio financiero”.

Publicado por: gladys aguilar diario de cuyo