La Punta San Luis:

Ayer por la tarde, la Ciudad de La Punta disfrutó de la visita de sorprendentes motos Harley Davidson, convocados por el 4° Encuentro de Harley San Luis, organizado por Chino Cabrera y Alejandro Cepeda. Tras una caravana que recorrió Av. Serrana y Cabildo de nuestra ciudad, las increíbles máquinas se dispusieron en el Balneario Municipal para el disfrute de todo aquél vecino que quisiera acercarse y recrearse con la exhibición de las magníficas motos.

Motociclistas de Chile, Brasil, Uruguay, entre otros países, junto a sus pares de Mendoza, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, San Juan y más, descansaron y disfrutaron de las instalaciones del Balneario, a la vez de conversar con familias deslumbradas ante la variedad y belleza de las motos, retornando luego a San Luis en caravana, pasando por Plaza de los Niños.

Emiliano (Mendoza), considera a las Harley con una mística que les es particular dada por la propia historia que presentan, agregando respecto del encuentro, “la idea es encontrarse con gente que piensa como uno, tranquilos, y se dejan de lado las diversas profesiones, oficios, trabajos y pasarla bien, compartir éstos días para luego que cada uno retorne a su vida cotidiana, la idea de la caravana es salir todos juntos y hacer un circuito, parar en algún lado para descansar y esas cosas así, y también que la gente se acerque y pregunte, se saque fotos con las motos y cosas normales a veces la gente que lo ve de afuera piensa no sé, que somos raros y no, somos personas normales que simplemente compartimos ese sentimiento por las motos y está bueno vivirlo al encuentro, hay gente que paga para estar y no tiene moto, pero quiere compartir con nosotros porque le gustan las motos Harley San Luis es eso, juntarse, pasarla bien y luego seguir”.

