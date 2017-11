La Punta San Luis El Punteño El 24 de noviembre en horas de la tarde empleados de la municipalidad de San Luis que se encontraban a la altura del puente Favaloro paraban los colectivos que se dirigían hacia la Punta.

El hecho se producía para controlar no solo que el chófer llevará el cinturón de seguridad sino también para decirles que desde la fecha controlarían que no fuera gente parada ya que el seguro no los cubría, también que solo podía subir gente que bajara en la Punta.

Los pasajeros que viajaban a esa hora protestaron energicamente por la terrible demora que estaban teniendo ante el accionar de los empleados municipales pero no obtuvieron respuesta alguna de ellos y sin importarles las obligaciones que cada pasajero tenia, siguiendo con las advertencias al chófer.

Parece ser en definitiva que la gente de San Luis, eligen a las empresas que circulan hacia la ciudad de La Punta, debido a las demoras que tiene en sus frecuencias, la empresa del municipio capitalino.

Y con las imágenes son suficientes, para demostrar que los inspectores de ¿la Ciudad autónoma de San Luis?, parece ser controlaban hasta a los pasajeros.

Lo que los pasajeros se preguntaban si para los colectivos que hacen recorrido en la ciudad de San Luis también van a advertirles de que no pueden llevar gente parada y de ser así como solucionaran la alta demanda de usuarios, ya que Transpuntano o está colapsado o el municipio necesita urgente recaudar, recaudar como sea.

Con el accionar de los empleados de Ponce pareciera que quieren lograr que la gente viaje solo en los colectivos Transpuntano, ya que se ve a diario dichas unidades atestadas de pasajeros que viajan parados sin importarles la seguridad de estos.

En tanto los inspectores municipales se movían como si estuvieran haciendo un control policial, relata una reportera de nuestros medios, quien casualmente viajaba en una de las unidades.

En definitiva, quienes viajaban hacia las rotondas debían bajarse y esperar a la cuestionada empresa Sanluiseña.

También nos llamo la atención que Luis Enrique Cabrera, secretario de transporte de la provincia, no estuviera en el lugar del hecho. Ya que esto no demoro cinco minutos y fue quien prometió de algún modo, solucionar el transporte provincial. ¿Se cayó la promesa?. Quique Cabrera ahora deberá tratar con Ponce, en beneficio del usuario. Esperamos eso aunque las elecciones ya pasaron.

Redacción El Punteño La Punta San Luis