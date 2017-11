El Punteño: UNA PEQUEÑA ESTRELLA DE LA PUNTA BRILLÓ EN EL CLUB ROSARIO CENTRAL

Mateo Ariel Arce Torres, de 7 años recién cumplidos, vecino de nuestra Ciudad de La Punta, se probó en el reconocido Club Rosario Central la semana pasada, impresionando a todos los técnicos con su habilidad e inteligencia natural para jugar al fútbol.

La historia comienza el pasado 15 de septiembre cuando Mateo asistió a las pruebas de jugadores realizadas por el mencionado Club en el Polideportivo Manuel García Ferré de nuestra ciudad, motivado por su padre Gustavo Arce, quien a su vez relató venir de una familia futbolera, haber jugado de joven en equipos de la federación Riojana, y actualmente es profe del taller deportivo municipal de fútbol. Es en ese momento que Mateo comenzó a cautivar a reclutadores, por lo que Gustavo fue llamado desde Rosario para que su hijo realice pruebas en las instalaciones del club en la ciudad, probándose inclusive con la categoría 2009 dado su potencial.

A partir de allí se realizó una rifa en el barrio para juntar plata para el viaje, mientras el Municipio de La Punta colaboró con los pasajes, pudiéndose hospedar en las residencias del lugar. El último día el Coordinador, tras recibir el informe del pequeño gran jugador donde quedó plasmado que Mateo a tan corta edad conjugara su habilidad y personalidad en la cancha de manera desenvuelta y natural, solicitó al padre el permiso para ficharlo y continuar poco a poco con el entrenamiento de su hijo en el club. “El coordinador nos felicitó y nos dijo que los había sorprendido siendo tan chico, fue algo hermoso que nos dijeran eso, y cuando salimos yo me largué a llorar con lo que me dijo, me emocionó mucho, Mateo se me reía no entendía nada”, comentó Gustavo.

Mateo comenzó a jugar a la pelota desde chico en el Club Deportivo La Punta, pasando por diferentes entrenadores quienes reconocían desde un principio sus condiciones, jugando como un grande y con amor a la pelota, continuando sus entrenamientos allí y en el barrio los momentos libres. El orgulloso y emocionado papá dijo “Mateo estaba choco con viajar (…) en el colectivo de viaje me dijo papi yo cuando llegue allá voy a jugar bien, fuerte, y yo le dije que tiene que tenía que jugar como en el barrio y como él sabe, nada más (…) la verdad fue una experiencia muy linda, allá se portaron re bien con nosotros, nos trataron muy bien y bueno, una experiencia hermosa para todos, más para el enano, contentos (…) aprovecho para agradecer a todos los que nos ayudaron para poder ir, a los vecinos del barrio, a los que nos compraron la rifa y a Luciano que nos dio una gran mano de la Muni, gracias porque gracias a eso pudimos viajar y vivir esto”.