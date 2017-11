Es una hermosa noche punteña, que combinó el ROCK, folclore, el tango pero sobre todo la solidaridad y la emoción de la gente que se sumó para ayudar a Lionel Sosa, un niño de 9 años que padece de cáncer de mediastino. Su tratamiento lo hace en el Hospital Notti, de Mendoza.

La idea surgió desde Fernando "Pappo Balaguer", y su Escuela de Rock Pappo Napolitano, que tienen siempre está gran meta. Hoy lo han logrado!.

Mientras los músicos tocaban, Lionel junto a sus padres y hermanitos llegaron al Polideportivo Manuel García Ferre, querían ver "con sus propios ojos", toda la gente que hoy apoyan su lucha.

Aquí no hay grieta, aquí no hay diferencias, todo sale perfecto, pequeños músicos, grandes también, padres orgullosos, chicos de Ballet, hasta la Duriguti con su Stand Up!.

2000 empanadas fritas, choripanes y toda una cantina preparada por los papas de la Escuela de Rock.

Como a las 12 de la noche, Claudia Campos, mamá de uno de los chicos de la Escuela del ROCK, encargada de la boleteria nos dijo, "hemos superado los $100 mil pesos que teníamos como meta", y todavía falta más...

Fuente: Radio Nacional nota e imágenes