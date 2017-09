Los grandes exponentes del fútbol Argentino, Rubén “el mago” Capria y Gerardo Salorio, durante el martes 19 y miércoles 20, brindaron diversas clínicas deportivas en el Polideportivo Municipal Manuel García Ferré de La Punta, a través del Programa Campus con tu ídolo del Ministerio de Deporte de la Nación, gestionado por segunda vez éste año por la Dirección de Deporte y Recreación del Municipio de nuestra Ciudad, a cargo de Luciano Ayala, bajo la Coordinación General de Luciana Perano, Secretaria de Desarrollo Económico y Social Comunal.

El martes por la siesta, Profesores de Educación Física, estudiantes de la carrera, Técnicos, padres, entre otros afines, participaron de un encuentro teórico-interactivo con ambas personalidades del deporte. Se brindaron fundamentos básicos de entrenamiento y rendimiento, para el logro de un buen juego en los chicos, destacando la motivación y contención para un desarrollo deportivo integral y personal. Capria destacó “cuando hablamos con un formador, un entrenador de chicos tratamos de hacer ver que el profesionalismos está mucho más allá, mucho más adelante, no es que uno dice yo quiero ser profesional del fútbol y lo sos, no, tenes que prepararte, ganar concepto, ganar valores, ganar cosas para que después tengas la posibilidad de ir (…) estamos todo el tiempo apurados y no sé a dónde queremos ir apurados con ese chico de 12 años, vamos despacito, vamos dándole herramientas para que se vaya formando”.

Posteriormente, chicos de entre 5 y 12 años de escuelitas de fútbol, no federados y del taller municipal, compartieron una clínica teórico-práctica en la cancha de césped sintético del Polideportivo, aprendiendo junto a Capria y Salorio técnicas de juego, respiración, entre otros, a la vez de fortalecer el compañerismo, trabajo en equipo y disfrute, como pilares en todo deporte. Chicos de clubes y federados, de 13 a 15 años, tuvieron la posibilidad de vivir dicho encuentro el miércoles 20, haciéndose hincapié en los aspectos más de competencia y profesionalismo.

“Nosotros vamos a la parte básica, a la técnica individual a tratar de que interpreten ciertas cosas que tienen que ver con cómo se debe comprender éste juego del colectivo (…)La sociabilización, el hecho de sentirme parte de un grupo, hablar lo menos posible de manera singular, el deporte te da la fuerza interior para equivocarte, caerte y volverte a pararte y volver a intentar, creo que en ese aspecto, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional y de la personalidad es super importante, hagas el deporte que hagas, es un desafío permanente, a mi me parece que hay un montón de cosas invisibles que a veces no se valoran tanto, que son realmente muy importantes”, sostuvo Capria. Por su parte, Salorio recalcó “el amor por la pelota puede ser desde los 5/6 años, el tema es el tipo de presión le llevamos a ese niño, si lo llevamos a una presión d juego, no me parece que sea malo, ahora, si lo llevamos a una presión de que ganar es lo más importante y no jugar, creo que ya estamos en el inconveniente a tocar más ampliamente”.

Finalizada la jornada del miércoles, ambas personalidades firmaron autógrafos, convocando a gran cantidad de chicos y grandes.