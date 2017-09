La prestigiosa empresa MAAT MODELS, que fue fundada en EE.UU y luego se extendió por Latinoamérica llegó a San Luis. Convocó a varios jóvenes de la provincia para participar de un concurso en los cuales se les otorgaba una beca a la ganadora, quien era elegida por los “Me Gusta” en el facebook, y media beca sería otorgada a quien el jurado seleccionaría.

Karen Juliani, una joven de 19 años, que vive junto a su madre en el B° 74 viviendas participó de la convocatoria, siendo seleccionada por el jurado.

Karen, estudió en la Escuela 40, actualmente tiene 19 años y cursa sus estudios universitarios de Lic. en Computación en la UNSL, además de realizar un curso de fotografía en la productora de Diego Oros.

Siempre tuvo el sueño de llegar a ser modelo, pero ella misma relató a MEDIOS EL PUNTEÑO, que su mayor adversidad era su timidez.

Su madre, quien como la misma Karen relató, fue incondicional en toda su vida y junto a una amiga, fueron las que le insistieron para que se presentara en esta convocatoria de MAAT MODELS, y así lo hizo.

El jurado luego de evaluar las diferentes aptitudes determinó que KAREN, sería beneficiada con una media beca para poder realizar el curso que la pondrá en un futuro cercano en campañas publicitarias y comerciales.

Fue la única “Punteña”, como ella misma pidió que la llamáramos, en participar. Ahora, está a un paso de ser destacada por una empresa internacional.

Ángeles una compañera del curso de fotografía le dedicó unas palabra, “Karu, las salidas en el grupo me permitieron conocerte un poco más y darme cuenta no solo la buena compañera que tenía a mi lado, sino también el ojo que tenés para la fotografía. Espero que sigas con esta pasión y quien dice que no seamos colegas algún día” concluyó.

Diego Oros, su profesor de fotografía, fue quien le realizó las tomas que participaron del concurso, Karen colaboró con el vestuario y con su frescura y simpatía, lo que simplificó poder lograr unas fotografías muy buenas.

Con respecto a Karen, Oros detalló que “es una chica muy tímida de muy pocas palabras que se unió a mi clase de fotografía inicial que dicto en el CIEC. No es de hablar mucho pero si de cumplir, es la primera que entrega los trabajos prácticos, la que nunca dice: Salió mal. Gracias a eso la veo como una futura segunda cámara en mi profesión hobby de la fotografía”, relató el propietario de la empresa Diego Oros Producciones, quien se dedica al arte de la imagen y el sonido.

Karen, una punteña que se destacará en el mundo del modelaje, comenzó a transitar sus primeros pasos. Desde MEDIOS EL PUNTEÑO le deseamos el mayor de los éxitos.