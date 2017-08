Desde que se celebraron las PASO, una militante de AVANZAR, Gabriela Damico, viene denunciando públicamente ensañamiento por parte de quien sería el encargado del Partido Justicialista Luis Spagnuollo. Pero el día de ayer, fue formalizada la denuncia por agredirla verbalmente en una panadería del centro comercial.

Ya en 2016 la hija de la denunciante habría sido dejada sin trabajo en el ministerio de seguridad (la reina de La Punta), según indicaron fuentes propias, por el mismo tema, cuando la joven no es militante.

La denunciante declaro a esta redacción que el hombre hasta le habría intentado pegar. La MISMA NO LE CONTESTABA Y ESTA ATEMORIZADA AL SER CICLISTA Y PEDALEAR SOLA EN LA RUTA.

Después de las PASO, cada vez que el Sr. Spagnuollo coincidía con la Sra. Damico en un local comercial, quien sería el encargado del PJ se dirigía a los empleados del comercio y les preguntaba por el nombre y los datos de la Sra. Damico, estando esta última presente en el mismo espacio físico.

Esta escena, se repitió en diferentes negocios de la ciudad, pero en el día de ayer aproximadamente a las 21.00 hs, se vuelven a encontrar en la panadería a lo que la denunciante lo saluda cordialmente, y este no le responde. La Sra. Damico le pregunta, ¿Usted quería saber mi nombre?, el Sr. Spagnuollo le responde “yo no pregunte nada yegua de mierda”. Acto seguido, mientras la denunciante era atendida por las empleadas del local, el denunciado comenzó a proliferarle insultos, hasta tal punto de seguirla hasta la vereda del comercio, con diferentes gritos y amenazas referente al índole político, tale como “ya no te vas a reír más, se te va a borrar esa sonrisa, ya vas a caer vos también”. Los presentes en el momento del hecho salieron en defensa de la denunciante y luego como testigos.

Por tales hechos y ante la reiteración de estos sucesos, es que la Sra. Damico por temor alguna agresión física hacia ella o miembros de su familia, se dirige a la sede policial a realizar la correspondiente denuncia contra el Sr. Spagnuolo y que sería ampliada en las próximas horas por violencia de género, según lo relatado por la denunciante a esta redacción.

Gabriela Damico, militó desde los 14 años en el Partido Justicialista y debido a que el año pasado se produjo una división, a todas las personas que excluyeron, las etiquetaron como partidarios del partido que lidera Claudio Poggi y entre esas personas se encuentra la denunciante, según consta en lo expuesto por la Sra. Damico en la denuncia policial realizada.

Redacción El Punteño