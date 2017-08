Comunicado Textual del Club

¿Porque se comunico por Facebook?

La medida de desafectar a Dario Agüero por este medio nos vimos obligados ya que se le llamo desde el dia viernes, se le mando mensaje, ayer fui exclusivamente al entrenamiento para comunicarle personalmente, cuando le informaron que queriamos hablar con él, se subio a su auto, dio marcha atras y se retiro. Lo llame y no atendio, le mandaron mensaje para que se comunicara y no llamo. Decidimos publicar la desvinculacion por facebook para no dejar pasar mas tiempo.

Política en el Club?

Ningun integrante de la Comisión ha hecho politica o es puntero politico como acusa Dario, En ningun momento se ha realizado pegatina, colocacion de banderas, pintadas u algun otro medio apoyando a uno u otro candidato politico.

Si hemos asistido con los chicos a los eventos referentes al programa Amando San Luis, Amando mi club, programa de la Secretaria de Estado de los Deportes(Ave Fenix, Festejo de los 100 clubes), Sorteo del Provincial, Centro de Alto Rendimiento.

El UNICO que ha realizado politica en el Club a sido Dario, ya que en reiterada ocasiones ha agredido al candidato Adolfo Rodriguez Saa.

Por parte de la comisión, nunca hemos agredido a nadie, ni al partido Justicialista ni a Avanzar, tanto en sus figuras de Martin Olivero, Luciano Ayala y Claudio Poggi(en mas de una oportunidad hemos solicitado las instalaciones del polideportivo y nos lo han cedido).

Juan Pablo Martinez en el Club?

El Sr Juan Pablo Martinez, quien milita en el partido Justicialista, NO forma parte del Club, nuestro trato con él es solamente por su función dentro de la Secretaria de Estado de los Deportes, el es el encargado del Estadio provincial y sus instalaciones. A él llegamos para solicitar, alla en noviembre del 2016, el uso de la cancha auxiliar para entrenar y jugar las veces de local, sin tener la necesidad de salir a alquilar cancha.Hasta ese momento se jugaba en el Polideportivo, y de manera acertada la municipalidad, al colocar cesped sintetico, no podiamos jugar con botines.

Con Juan Pablo, solamente tenemos dialogos mediante whatsapp la mayoria de las veces para informarle que seremos locales, que ellos nos pinten la cancha y en lo posible nos dejen los vestuarios.

Estamos agradecido con Juan Pablo, Si, ya que el fue uno de los que ayudaron, junto a Juan Pablo Funes, Martin Arno y su gente a que hoy tengamos la obra del predio.

Porque dejo ser DT de la Primera y Coordinador del Club?

En mayo y debido a circunstacias de conductas de indisciplinas por parte de algun jugador se hablo con Dario y se le informo que no seguiria en el club. Luego de reunion con los jugadores se decidio seguir hasta final del campeonato. Se saco al jugador del club, actualmente no juega en el club, el problema con este nos enteramos en Reunion de la Liga, por medio del Presidente en plena reunion de delegados de primera division, NO por Dario. Pero los problemas de conductas siguieron en el entorno de Dario, La Liga, informo a personas allegadas a el, motivo por el cual perdemos la localia, pero Dario no informo que no podian ingresar a la cancha, poniendo en riesgo la localia.

Como coordinador nunca se logro lo que se pidio, ser un nexo entre club-tecnicos y jugadores. Se compraron bidones para el agua, botiquines, y nos enterabamos en el partido que no tenian el bidon o no tenian el aerosol. Se organizaban partidos amistosos y no se comunicaban, se cambiaban horarios de entrenamiento y no informaba o suspendia y no avisaban.

Porque sacarlo ahora?

Tal vez fue un error, si, pues lo quisimos sacar antes del comienzo del provincial, pero por respeto, trayectoria lo dejamos que iniciara y que lo terminara. Pero debido a diversos temas, conductas con sus pares, declaraciones inapropiadas y comunicarme a mi, la semana pasada, que no queria seguir mas, llevaron a este descenlace.

Tecnico se va a conseguir, mejor, igual o peor, el tiempo dira, se que el cariño que los chicos de la 2003 tienen por el es muy grande.

NOS PODEMOS EQUIVOCAR UNA Y MIL VECES, CREO QUE LAS COSAS SE ESTAN HACIENDO, Y HAY COMO DEMOSTRALO. SE Y SABEMOS QUE NO VA A VER GENTE CONTENTA Y QUE APOYE NUESTRA DECISIONES, PERO CREEMOS QUE ES LO MEJOR.