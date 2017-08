Un dueño olvidadizo dejó su bicicleta el día sábado en el kiosco de revistas ubicado en la Av. Serrana, al lado del correo y del banco.

Los dueños y encargados del negocio, esperaron hasta hoy para que el señor, que se llamaría Walter de unos 50 años, se hiciera presente para buscarla pero hasta el momento todavía no fue a retirarla. El sábado dejó la bicicleta entre las 10.30 y 11.00 hs con la promesa que volvería, pero no lo hizo. El kiosco, cuando cerró sus puertas la entró para que no se la robaran.

Es por ello, que decidieron hacerlo público para recordarle que pase a retirar el rodado en cuestión.