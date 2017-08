El DT de la categoría 2003 del Club Deportivo La Punta, Darío “Loco” Agüero le solicitó a esta redacción una entrevista para refutar los dichos del responsable del estadio, Juan Pablo Martínez, sobre su descargo y que involucra a su persona.

Jefe del Subprograma Administración de Complejos Deportivos, Juan Pablo Martínez.

Agüero relató a lo largo de toda la entrevista, como el Sr. Martínez le negó sistemáticamente el estadio, en cada oportunidad en que se lo pidió y que en muchas otras ocasiones ni siquiera le contestó el teléfono.

“Juan Pablo Martínez más conocido como el “Juampi”, está mintiendo. (…) Con respecto al albergue del Juan Gilberto Funes, yo se lo he solicitado cantidad de veces porque cuando agarré la sub 20 y 1° División era concentrar en todos los partidos. Me comunico con él y me atiende una vez y me dijo que no había problemas, después para confirmarlo me dijo que no, que estaba ocupado. Pasó y así fue todo el campeonato. Me quiero comunicar de nuevo con ellos para solicitarle nuevamente el albergue, no me atendía el teléfono y cuando lo veía a él me decía que estaba ocupado” comienza relatando.

Agüero, asegura que los empleados del estadio en muchas ocasiones le dijeron que era mentira que estaba ocupado, “Ellos me decían que no, que no había nadie. También decir que el Sr. Juan Pablo Martínez, dice que el día 6 de agosto fue a verlo una mamá de la categoría y está mintiendo porque el día 6 de agosto comenzó el torneo y después dice que contestó el viernes 11 para decir que el albergue estaba en condiciones de usarlo. No puede ser porque el viernes fue 11 de agosto y el 13 se hicieron las elecciones, así que ese fin de semana no hubo futbol”, explicó en relación a las fechas.

En relación a la categoría 2003, Darío Agüero convocó a los padres y les informó sobre su idea de concentrar y cuales eran las alternativas que había evaluado, “Antes de comenzar el Torneo Provincial, tuve una reunión con todos los papás y les dije que el equipo iba a concentrar, estaban todos los papás no faltó nadie, en donde les dije que tenía dos planes, el A y el B. El A era el albergue del Juan Gilberto Funes y el B era el salón del UOCRA, el balneario o la casa de un compañero”.

Para la semifinal del sub 20, tampoco le prestaron el albergue y tuvieron que concentrar en la casa de uno de los jugadores “también quisimos solicitar el albergue y el Sr Juan Pablo Martínez nunca me atendió el teléfono y me contacté con uno de los jugadores, más precisamente Lucas Maza, hablé con el papá (…) ese día viernes concentramos en esa casa”.

Volviendo al tema del fin de semana de la categoría 2003, el DT ya tenía decidido concentrar sí o sí, así se lo había manifestado a los padres. Ante la negativa del albergue del Estadio, una de las mamás se comunicó con Luciano Ayala quien le ofreció el Salón del UOCRA y que posteriormente como se alquiló terminaron en el balneario.

“El día viernes cuando yo dirijo el entrenamiento de los chicos, un señor que trabaja en el estadio me dice que estaba en condiciones de albergarme en el Juan Gilberto Funes y yo le dije que no, porque después de pasar del plan A al Plan B, yo ya tenía las llaves y como les iba a decir que no a los que ya me habían prestado. Fue a último momento (lo que le ofrecieron del estadio) por eso decidí irme al balneario”, confirmó con respecto a los dichos de Martínez.

“Yo tengo testigos, siempre solicité el albergue, en persona me decía que iba a ver porque estaba alquilado de dos o tres meses antes. Yo conozco mucha gente en el estadio y me decían que no había nadie”, con respecto a la negativa de prestarles el estadio a la categoría del Club La Punta que Agüero dirige.

El DT, en contraposición a lo expresado hacia el responsable del estadio, no mezquinó en palabras muy elogiosas hacia los padres de la categoría, que en todo momento acompañan a los chicos y que todo lo que el DT les solicita, responden inmediatamente. Bancándose viajes, gastos y todo lo que pueden hacer para que sus hijos se encuentren bien y que por este motivo la categoría crece día a día, tanto por la gestión del entrenador como por el compromiso de los padres.

En los grandes clubes la organización para la concentración corre por parte de la comisión y no de los DT. Pero Agüero asegura que nunca pidió ayuda porque sabe como llevar a los chicos y que atrás de él tiene unos padres ejemplares que hacen todo a pulmón. Teniendo en cuenta que la categoría 2003, es una categoría competitiva e importante, “Yo me la juego por ella y por los papás también” fueron las palabras del Técnico.

Estos problemas con la disponibilidad del albergue y de la cancha principal surgieron desde que asumió Juan Pablo Martínez, en la gestión anterior estas cosas no pasaban, según la apreciación de Agüero. Considera que este trámite debe salir en 24 hs y no pasar por el sistema burocrático que pide el encargado del estadio como es enviar una nota 2 o 3 semanas o meses antes como lo solicita Martínez, ya que no se conoce en muchas ocasiones las fechas y los horarios de los encuentros. A diferencia de otros albergues, que te confirman en 24 hs.

Se refirió a la importancia de la concentración, a la convivencia, a tratar de ser compañeros, defender al compañero en la cancha y esto se logra entre otras cosas, con la concentración. De ahí su gran pelea por siempre conseguir un lugar para que los chicos concentren, pero se encontró con el escollo que a los chicos que él dirige nunca le prestaron el albergue.

Con respecto al reclamo de los padres a esta redacción, consideró que “Los padres que te llamaron seguramente saben lo que pasa con los chicos en el entrenamiento y en el club, saben porque hablan permanentemente conmigo y yo dos por tres, hago reuniones con ellos y les digo que el estadio siempre me lo negaron. Y que no diga Juan Pablo Martínez que sí que estaba predispuesto, que vamos por los pibes todos. Eso es mentira. Cuando empezaron la obra, él fue para la foto y eso no se hace” afirmó.

“A algunos padres se los he dicho, nos van a prestar el estadio para jugar el provincial, pero ¿saben qué? Van a querer que salgamos con una bandera que diga Alberto y Adolfo y Juan Pablo Martinez…” comentó ofuscado el entrenador.

Por último se refirió al audio que Martínez hizo público, en donde el técnico pidió disculpas y acepta que no debió decir lo que manifestó y que una de las mamás lo corrige. Asegura que luego de eso le mandó un mensaje pidiéndole las disculpas pertinentes del caso. (Escuchar entrevista). Aunque en off de record, nos aseguró que fue una jugada de Martínez y que hizo público algo que no correspondía e involucró a diferentes personas. Martínez lo quiere a Agüero fuera del club.

Cuando esta redacción le consultó si lo consideraba totalmente responsables al Sr. Martínez de todos estos actos, que en definitiva afecta a los chicos de la categoría, aseguró enfáticamente que es totalmente responsable de esta falta de capacidad de gestión.

Terminando la entrevista, el Director Técnico de la categoría 2003 advirtió que luego de publicada esta nota, seguramente pedirán su cabeza desde el club y que espera que no recaiga esto sobre los chicos, pero que las cosas se tienen que contar e ir con la verdad y decirlas de frente. Probablemente, la comisión del Club Deportivo La Punta, en las próximas horas emita un comunicado desligándose de las declaraciones de Agüero, tal y como ya hizo en otra oportunidad.

