Según los dichos vertidos en su publicación del día 15 de agosto con titulo,

“En La Punta, funcionarios de la Secretaría de Deportes del Gobierno “Borran con el codo lo que escribieron con la mano”

Paso a detallarle como fueron los hechos realmente, sin tintes políticos y sin poner en juego los chicos que tanto para mi persona, como para la secretaría de deportes y el gobierno de la provincia, no se ponen en juego de estas discusiones generadas por su medio de comunicación.

El día 6 de agosto se comunican a mi teléfono celular personal, uno de los padres de los chicos de la categoría 2003, solicitando por ese medio el albergue del estadio para que los chicos concentren en ese lugar. Allí se les dice que debíamos ver la agenda por si el lugar estaba ocupado.

También se contacto conmigo el presidente del Deportivo La Punta quien pidió lo mismo y se le informo que debían esperar hasta el día viernes 11 de agosto que posiblemente se liberaba el albergue ya que estaba pedido con dos meses de antelación para utilizarlo y en esa fecha se sabía si lo ocupaban o no.

RESPUESTA MARCELO PEREZ DIRECTIVO DEPORTIVO LA PUNTA

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzX3ogbNUMec&h=ATPu_EK9zmAvEFVw-lb_zEas1Jvo63EhrdUHylHDfHa1klk7x0EXnqfG_Lkta0Psqu6pdwl82DPcQMk-lGnyDN4jH2a9fM_ZABNWWzMZ4_wfhL4eB-AAcrWSC01OgNae3c-gRbkKrA

El dia viernes al caerse la reserva del albergue el encargado del fin de semana del estadio, se comunica con Dario Agüero para informarle que si estaba liberado el lugar para utilizarlo, como también se sube esta información via grupo de whatsapp donde están los padres de los chicos de esa categoría.

En comunicación con el Presidente del club informa que al comunicarle a Dario Agüero de esto, manifiesta que ya había quedado con la Municipalidad y no puede negarse y rechazar el lugar que ya le habían brindado.

Estos son los hechos como fueron acontecidos, lo que solicito es tener el derecho a replica de esta nota, porque no solo los hechos no fueron como se manifiesta en la misma, sino que no como no solo soy un funcionario sino soy un padre, que se preocupo al ver que en el grupo de whatsapp que tienen los padres de esa categoría, llega un audio donde el entrenador de un chico de 13 o 14 años, que esta aprendiendo a jugar al futbol con el, que comparte su acercamiento con el deporte con su entrenador, este envie un mensaje con una connotación política que no tiene sentido ni al grupo ni al momento.

AUDIO ENTRENADOR POLITIZANDO LA SITUACION Y LA RESPUESTA DE UNA MAMA DEL GRUPO

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FeJ75uR1Yihg&h=ATPu_EK9zmAvEFVw-lb_zEas1Jvo63EhrdUHylHDfHa1klk7x0EXnqfG_Lkta0Psqu6pdwl82DPcQMk-lGnyDN4jH2a9fM_ZABNWWzMZ4_wfhL4eB-AAcrWSC01OgNae3c-gRbkKrA

Es por esto que me resulta preocupante porque desde su medio se esta dando una información no certera y politizada y me sumo a sus palabras por los “pibes allí estaremos”, sin ningún tipo de bandera.

Juan Pablo Martinez

De la Redacción:

Este es uno de los mensajes por parte de los padres que llegaron a la redacción, además de los audios y de la entrevista telefonica mantenida con quienes reclamaron y del mensaje de uno de los miembros de la comisión que no atendió el teléfono cuando lo llamamos para consultarle sobre la situación, su respuesta fue "No te puedo atender".

De más está fundamentar porque no se dan los nombres de los padres. Esta redacción se reserva los nombres amparada en la Constitución Nacional y tratados internacionales, sobre el derecho a los medios de comunicación a reservar las fuentes.

Como reafirma Juampi Martinez “por los pibes allí estaremos”, sin ningún tipo de bandera.