Será el sábado en el Centro de Convenciones de La Ciudad de La Punta, desde las 9. Habrá talleres, capacitaciones y presentación de proyectos

Por Redacción El Diario De La República

El sábado la ciudad de La Punta será la sede del 1º Encuentro Provincial de “Mujeres Emprendedoras”. Allí se reunirán tanto las que presentaron como las que quieren presentar un proyecto de negocio independiente. Desde las 9, habrá talleres, capacitaciones y charlas. El cierre estará a cargo del senador nacional Adolfo Rodríguez Saá. Para participar hay que inscribirse en la página www.mujeresemprendedoras.com.ar .

“Hemos hecho más de treinta reuniones en la provincia, hemos estado en todos los departamentos. Y las mujeres felices, porque las escuchamos”, dijo Gisela Vartalitis, esposa del legislador nacional, en una entrevista que dio para el programa “Primera Mañana”, de Canal 13.

Esa declaración fue el puntapié para explicar la ambiciosa propuesta que actualmente involucra a un centenar de mujeres.

“A raíz de las reuniones, donde vemos una necesidad a causa del gobierno nacional, por tantas fábricas que han cerrado, la crisis social y económica, es que surgió desde las mismas mujeres ver cómo salir adelante. Entonces dijimos ¿por qué no hacer Mujeres Emprendedoras?", comentó entusiasmada.

El encuentro tendrá como escenario el flamante Centro de Convenciones. Su misión será la de fortalecer a las participantes en su autoestima y a nivel personal, para que se animen a todo. Así lo definió Vartalitis. Apuntan a que durante la jornada, teórica y práctica, las asistentes obtengan lo necesario para concretar sus iniciativas laborales.

“Va a ser un encuentro muy lindo. Vamos a empezar con charlas, y después con talleres a elección”, comentó, y adelantó que pintura y costura serán algunas de las propuestas. La esposa del senador resaltó que, no se trata de plata, sino de herramientas para cumplir con su sueño. “¿Querés tener tu taller de costura? Te vamos a dar la máquina y lo que haga falta”, ejemplificó.

Para poder ser parte de ese día, hay que llenar un formulario en la página web, que también tiene la opción para enviar el proyecto a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . O simplemente ingresar a la página de Facebook “Mujeres Emprendedoras San Luis”.

El broche de oro lo pondrá al final Rodríguez Saá. “Es una luz en el camino. Mi esposo un abanderado de cumplir los sueños de los puntanos”, finalizó.

La repercusión en las redes

Las respuestas al primer encuentro, y a la posibilidad de poder lanzarse con un trabajo propio, no se hicieron esperar. En su página de Facebook, “Mujeres emprendedoras” tiene 3.934 likes y más de 4 mil seguidores. En el sitio, los administradores responden las dudas más frecuentes. Una de las más recurrentes es la edad. En la oportunidad pueden presentarse, desde los 18 años en adelante. Otra es cómo saber si ya están inscriptas, al no haber recibido respuesta. En relación a esto, no hay que preocuparse. Según los organizadores, al completar el formulario, y haber mandado el proyecto, los pasos ya están listos. Las seguidoras ya formaron su propia cofradía y mandan sus fotos con el hashtag “yo soy una mujer emprendedora”. Alguna de ellas muestran sus diseños, y otras mandan mensajes motivadores, para salir adelante en la crisis.