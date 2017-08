En el día de hoy se hicieron presentes en Edesal, vecinos de los barrios nuevos para reclamar por el aumento en la tarifa de luz. Ver nota en La Punta: Vecinos de los B° 600 y 900 viviendas reclamarán a Edesal por el tarifazo en la factura de la luz



En dicha manifestación, también se presentó una vecina de los barrios 600 y 900 viviendas, quien además es integrante de la comisión del mencionado barrio y candidata a concejal suplente por el Partido Justicialista.

La vecina y candidata se hizo presente manifestando su disconformidad con el reclamo, a quien culpó a Olivero y a Poggi de orquestarlo y a los vecinos de no saber cuidar la luz.

Marta Riquero agredió verbalmente al presidente de la comisión, de la que también forma parte y defendió a la empresa Edesal criticando en duros términos a Macri. En declaraciones a los medios aseguró que ella no está de acuerdo con el reclamo “si uno se organiza en el hogar podés pagar mucho menos, mis boletas no pasan de los mil pesos.”

Haciendo referencia al presidente de la comisión Bastías Marino quien no es candidato ni milita en política en contraposición a su figura,afirmó “acá hay un chico que está con Poggi y Olivero, no estoy de acuerdo por eso”.



Consultada por los medios presentes cuando le preguntaron de qué lado está y sí es candidata, contestó que “yo estoy del lado del vecino, pero estoy con la verdad en la mano y sí sos buena organizadora, no tenés que pagar locura en la luz ni en las boletas”, evitando responder sí era candidata.

Audio Marta Riquero

Ante la insistencia de los periodistas, si acaso no mezclaba lo político con el reclamo, aseguró que “yo no estoy mezclando lo político, si te estoy diciendo que puedo mostrar con mis boletas que puedo pagar lo máximo 800 $, una boleta de la luz, te puedo confirmar a través de mis boletas que se puede pagar menos”.

La candidata a concejal, además de culpar a Poggi y Olivero, discutió con los vecinos presentes quienes le recriminaron no apoyar su reclamo ante el ente y consideró que “yo veo a los vecinos como perdedores, los veo como que es una manifestación de Tincho Bastías (presidente de la comisión de la que ella forma parte), mandados de alguna manera por Olivero. Si hubiera venido el reclamo de parte de otra persona yo se lo acepto”, recalcó que es Bastías quien fue hacer política y no ella con su presencia siendo candidata.

Por su parte, el responsable de Edesal contrario a lo que manifestó la candidata del PJ, les reconoció a los presentes que "no estan haciendo política, que es un reclamo y que me lo mostraron con las facturas", afirma en el video que a continuación se publica.



Finalizada la reunión, Bastías Marino informó que no tuvieron ninguna respuesta favorable por parte de Edesal, “no nos querían recibir, entonces comenzamos aplaudir y fue en ese momento cuando nos recibió el gerente”, aseguró que ante la falta de respuesta mantenida en la reunión, iniciarán acciones legales entre todos los vecinos damnificados.

Con respecto al hecho protagonizado con la candidata a concejal, Bastías consideró que “su presencia generó malestar entre los presentes ya que en lugar de acompañar y solidarizarse por lo que estan pasando, que muchos no pueden pagar la luz, realmente una situación muy difícil, vino a politizar un reclamo que afecta directamente el bolsillo de sus vecinos, además me amenazó con que me hiba a hacer quitar la vivienda”, concluyó.