El candidato a senador nacional por el Frente Justicialista fue invitado especialmente a un cóctel que organizó el Grupo Slots. Instó a cuidar entre todos las fuentes de trabajo y elogió la calidad de los trabajadores puntanos.

“Nosotros tenemos que cuidar el empleo y acompañarnos mutuamente para recorrer un camino juntos, que sea exitoso. El éxito de cada uno de ustedes es el de nosotros. El empleo es algo que tenemos que cuidar”, remarcó el viernes por la noche Adolfo Rodríguez Saá durante el cóctel al que fue invitado especialmente por la compañía Slots Machines.

El encuentro se realizó en el Hotel Arenas de La Punta, donde el candidato a senador nacional por el Frente Justicialista compartió un brindis con directivos, personal y familiares de la firma de entretenimientos.

Tras la bienvenida del presidente del Grupo Slots, Juan Altieri, el legislador agradeció la invitación y evocó los comienzos de la compañía en San Luis. “Es un placer estar con todos ustedes y las familias del grupo Slots. Si miramos la historia, se fueron generando nuevas fuentes de trabajo, y nuevas oportunidades en el entretenimiento de San Luis. Una vez le planteé el desafío de hacer un hotel de gran nivel en Villa Mercedes porque no había. Laffué aceptó el desafío. Y esta empresa hizo un hotel impresionantey muy lindo. Hoy es el mejor hotel de esa ciudad. Y que ahora, sumado a la actividad de ‘La Pedrera’ habrá un juego interesante porque el parque provincial generará espectáculos y Slots generará sus entretenimientos, sus propios espectáculos y atractivos. De ese modo sumamos más actividad y más empleo”, afirmó.

“Más tarde llegó el desafío de La Punta y su hipódromo. Es privado. El Estado no pone plata. Es la actividad privada que genera un entretenimiento muy interesante, que todo el mundo sigue pero que genera una actividad importante que son los cuidadores, los jockeys y los entrenadores, que también son fuentes de trabajo”, sostuvo.

“Una vez estaba en Merlo y habíamos soñado el casino. Convoqué a todas las empresas de los casinos de la Argentina. Todas me diagnosticaron un fracaso. Pero yo me la jugué igual porque anduve por el mundo y me di cuenta que los casinos lindos, donde la gente está bien vestida, con máquinas lindas y el ambiente es agradable son los que tienen éxito. Y tuvimos un éxito fantástico. Y de ahí soñamos con otro hotel que fue inaugurado hace muy poco y hoy tiene un éxito bárbaro. Pero fíjense que son empleados de Merlo los que están trabajando en el máximo nivel de hotelería y lo hacen muy bien. Nuestros recursos humanos, nuestros hombres y mujeres son excelentes”, valoró.

“Esta empresa genera mil empleos en San Luis. Y nosotros tenemos que cuidar el empleo y acompañarnos mutuamente para recorrer el camino juntos, un camino que sea exitoso. Porque el éxito de cada uno de ustedes es el de nosotros. Es algo que tenemos que cuidar”, aseguró.

“Juntos somos un gran equipo. Estamos cerca de una elección. Yo les quiero decir que San Luis tiene un rumbo exitoso. Es el único rumbo exitoso que tiene la Argentina, pero viene el ministro del Interior y nos quiere cambiar el rumbo, y llevarnos al camino del fracaso que transitan ellos. Entonces le digo ‘No, esperá que nosotros vamos muy bien, tenemos un rumbo exitoso porque trabajamos en conjunto, respetando lo que piensa cada uno. No creo que a ninguno de ustedes, en esta empresa, le hayan preguntaron sobre su ideología antes de contratarlos. En cada uno de ustedes miraron el mérito, la calidad de su trabajo, respetamos la diversidad, el pensamiento distinto y así construimos una sociedad pujante. Por eso, el 2017 es el sexto año en el que nuestros chicos de la robótica van a competir ante las potencias del mundo y son la única representación Argentina y latinoamericana. Nuestros chicos tienen la capacidad y la inteligencia para estar entre los primeros lugares, como lo hace esta empresa y como hacen cada uno de ustedes. Ése es el rumbo correcto y el camino que tenemos que mantener”, concluyó.