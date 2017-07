Sacar o renovar el carnet ya de por sí es un dolor de cabeza, pero para Diego Oros, vecino de la ciudad, se transformó en una odisea.

Decidió sacar el carnet antes que terminen las vacaciones de invierno ya que trabaja en la UNSL y está en receso, fue así que se acercó a las oficinas del CIPE ubicadas en La Punta para dar inicio al trámite.

Tras realizarse todos los exámenes médicos correspondientes y de abonar los sellados y libre deuda, se dirigió al Juzgado de faltas para retirar el correspondiente Libre Deuda que no pudieron emitírselo el día miércoles porque no funcionaban las impresoras. Cuestión que fue solucionado en el transcurso del día y le fue entregado al día siguiente.

Una vez con todos los papeles en la mano, se dirigió a las oficinas de la CIPE a realizar la prueba de manejo. Esta ya no se realiza más en la comisaría 28 por orden del comisario Salinas, quien desde hace pocas semanas está a cargo de la dependencia.

La prueba, a partir de estas últimas semanas, se realiza los días lunes, miércoles y viernes en las mismas oficinas de la CIPE y están a cargo de un policía. La cuestión que hoy viernes, no pudieron realizar la prueba ya que están todos abocados al evento de la Secretaría de la Juventud, que se realiza en el estadio.

Diego Oros, uno de los damnificados, consultó en la comisaría 37 si podían realizarle la prueba de manejo en ese lugar, donde le informaron que “las pruebas corresponden a la jurisdicción 28. Ellos colocan sellos y firmas de los efectivos. Recién el lunes se normalizaría lo de las pruebas porque hoy tienen el evento en el estadio”.

Oros se dirigió a la comisaría 28 en busca de una solución, “El sub jefe está en el estadio y el Jefe Comisario Salinas de vacaciones”, aseguró el damnificado a esta redacción.

El receso invernal no le alcanzó para poder tramitar el carnet de conducir, el lunes debe regresar a su trabajo, donde sale a las 14:00 hs y no puede pedir el día por un carnet de conducir. Tuvo dos semanas para realizar un trámite que según nos indicó el propio Oros, en el municipio de San Luis demora 3 horas, con toda la tecnología incluida y la prueba de manejo controlada por inspector de tránsito.

“¿Qué hago con los $1000 gastados y las semanas de trámites perdidos? La Punta una ciudad luz y no andan los sistemas. No hay coordinación entre las dependencias, CIPE, comisarías, municipio y Juzgado de Faltas” afirmó ofuscado a esta redacción.

Además, aseguró que le explicó a uno de los tantos policías con los que se contactó para que le tomen la prueba de manejo, el inconveniente que había tenido con las impresoras en el juzgado de faltas el día miércoles. Cuestión ajena a su persona y voluntad e igual le negaron la prueba de manejo, orden que aseguran los mismos policías, proviene del comisario Salinas.

El damnificado, el día lunes debe regresar a su trabajo sin su carnet y su malestar es tan grande que evalúa cambiarse el domicilio para poder realizar el trámite en la ciudad de San Luis.

Así lo relató a esta redacción, “Los viernes dan solo 12 números y no te lo comunican cuando realizás las consultas, el sistema hoy no anda en ningún lugar que estén entregando la CIPE y segundo a la hora de estar esperando, ahí nos dicen que no va haber examen práctico porque no hay policías disponibles en la 28. Así que imagínate, después de renegar para tener papeles, pagar 1000 $ entre libre deuda, consultas médicas etc. Te encontrás con un lugar que no tiene sistema y que no hay policías disponibles en La Punta para hacer un práctico a tres cuatro personas que estábamos ahí. Yo siempre veo que en “El Punteño” ponen algo referido al tema, pero hoy me tocó en carne propia. Estoy pensando en hacerme el cambio de domicilio a San Luis, hacer el trámite allá, volver a gastar todo lo que gasté acá, y gastarlo allá, pero tener el carnet como lo saque en un tiempo, en un día como corresponde” concluyó.