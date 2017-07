Hotel La Recova: No solo se perdió una inversión privada de u$s 1000 millones también se pierden decenas de puestos de trabajo para los punteños.

Luego de lo escrito usted leerá el informe de lo sucedido con el Hotel La Recova y un barrio privado que era construido por la empresa española URBANUM.

Destacamos que decenas de punteños, dejaron de lado otras actividades para prepararse y asistir a los cursos para así lograr ser parte de una cadena hotelera internacional, la que estaba dispuesta a establecerse en La Punta. Hoy esos sueños quedaron truncados. En el centro de convenciones sucedio algo similar, ya que aquellos que habían sido capacitados con las garantías del concejo deliberante que serían tomados como empleados, tampoco fueron convocados. Se estima por tanto que en el mismo fueron puestos a dedo, sus empleados.



Una de las afectadas para conseguir un empleo, relataba a esta redacción que no supo más nada. Nadie me informó de nada más.

Estuve a punto de hablar con ADOLFO cuando estuvo por aquí pero no pude hablar y ella se quedó con una carta en la mano.

La convocatoria para los empleados había sido realizada por el Concejo Deliberante de la ciudad.

Una fuente de Urbanum relataba que no hay seguridad jurídica en la provincia para realizar grandes inversiones privadas que den empleo con semejante antecedente. A CONTINUACION EL INFORME el que fue difundido por diferentes medios nacionales y provinciales.

San Luis rescinde un gran proyecto inmobiliario en La Punta y la demandan por más de $ 1000 millones

La provincia dice que la firma a cargo de un hotel, centro de convenciones y barrio privado no cumplió los plazos. Denuncian que fue adrede, para quitarles el proyecto

por NURIA REBÓN

La gobernación de San Luis rescindió a la desarrolladora Urbanum Desarrollo Sustentable el contrato del complejo La Recova, que se levantaba en La Punta, cercana a la capital provincial, que incluía un centro de convenciones del Estado, un hotel privado, que llevaría la marca de la cadena española NH, y un barrio privado de 60 hectáreas.

Por esta rescisión, que Urbanum considera injusta, le entablará a la provincia, a funcionarios públicos y a la constructora puntana Lumma una demanda mayor a $ 1000 millones por daños, perjuicios y lucro cesante.

Si bien el centro de convenciones pertenecía al Estado provincial, iba a ser explotado por cinco años, renovables por cinco más, por Urbanum. El hotel, de cuatro estrellas y 80 habitaciones, NH La Recova (con una fachada que emula la original Recova de la Plaza de Mayo de la época colonial) era de Urbanum, pero el predio fue concedido por 99 años, ya que no aceptaron su venta. En tanto, las 60 hectáreas para el barrio privado La Recova Club de Campo fueron adquiridas por Urbanum. Según la firma, llevaban invertidos ya más de $ 60 millones en las obras y preveían u$s 30 millones en ocho años.

El conflicto se inició cuando Lumma, a cargo de las obras, demoró la construcción del hotel, según la desarrolladora, en forma deliberada, y priorizó el centro de convenciones del Estado. Por contrato, ambos debían ser inaugurados al mismo tiempo. Pero Lumma, que es una de las mayores adjudicatarias de obras públicas de la provincia y había sido recomendada a la desarrolladora por la gobernación, según Urbanum, dejó el hotel levantado en un 75%.

"Urbanum no cumplió con su obligación de terminar el hotel en el plazo acordado, por eso se le rescindió el contrato", explicó Jorge Domínguez, secretario de la Sala de Asuntos Administrativos de la Fiscalía de Estado de San Luis, a El Cronista.

Desde Urbanum alegan que esa demora se debió a una estafa de Lumma. "A fines de 2016 el hotel estaba atrasado, no avanzaba como el centro de convenciones, que se terminó en enero; destinamos $ 5 millones para equiparlo. En diciembre recorrimos las obras con el director de Arquitectura de NH y autoridades del Ministerio de Obras Públicas, pero días después, en enero, sorpresivamente, nos instan a terminarlo en 15 días, algo que claramente no era posible, se necesitaban cuatro meses. Lumma, en lugar de poner a todos los obreros a terminar el hotel, se los lleva a levantar una escuela de La Punta, que era prioridad para el Gobierno; Lumma está a cargo de obras estatales, es muy cercana a la gobernación. Pedimos ampliación de plazo, no nos contestaron. Lumma promete retomar la obra en marzo y nos pide $ 10 millones por adelantado; le damos el dinero, nos asegura están trabajando pero constatamos con un escribano que se estaban llevando todo, la abandonaban", explicaron.

Domínguez, de la Fiscalía, aseguró que "Lumma pidió ampliación de plazo para el centro de convenciones, pero no me consta que Urbanum lo haya hecho para el hotel".

Ante esta situación, Urbanum denunció a la Justicia a Lumma por retención de materiales, que la firma negaba. Hace 10 días, Lumma fue allanada y, según medios puntanos, se encontraron ascensores, pisos y puertas, entre otros materiales, que pertenecían al hotel NH.



Urbanum intentó terminar las obras con otra constructora, pero la gobernación le rescindió, en ese momento, en abril, el contrato, "aún cuando le entregamos el centro de convenciones equipado, el hotel está avanzado en un 75% y los más perjudicados por la demora en abrir el hotel somos nosotros; además compramos las tierras para el barrio privado, para el cual se armó un fideicomiso con $ 30 millones de aportes de inversores. Y aún cuando el gobierno no cumplió con las obras que debía de agua potable, cruda, cloacas y red eléctrica para los tres proyectos", destacaron desde Urbanum.

Desde San Luis, aclararon que Urbanum "aduce como atenuante ese incumplimiento del Estado, que no es tal, porque esas obras eran necesarias cuando el hotel abriera y se están haciendo. No es razón para eximirlos del incumplir el plazo", aclaró Domínguez.

En tanto, desde Urbanum destacaron que, con el asesoramiento de "un grupo de abogados de primer nivel", presentaron una demanda penal contra Raúl y Martín Moreno, de Lumma, por estafa y retención de material, y están por iniciar la civil y comercial por incumplimiento de contrato, daños y perjuicios. "Preparamos un causa contra el gobierno provincial y demandas a los funcionarios (gobernador, ministro de Obras Públicas y fiscal de Estado) por mal desempeño de la función pública. Llevamos invertidos $ 60 millones, estábamos por desembolsar $ 40 millones para equipar el hotel y

$22 millones para terminar las obras. Los daños, perjuicios y lucro cesante superan los $ 1000 millones", explicaron. "La decisión del gobierno de San Luis demuestra que no hay seguridad jurídica en la provincia, nosotros obramos de buena fe", destacaron desde Urbanum.

