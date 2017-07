Los bomberos Voluntarios de La Punta están atravesando por una situación crítica, que se agravó con la quema y explosión de la instalación eléctrica, que por recomendación del electricista y por decisión del cuerpo de bomberos, no permanecerán en el cuartel por su seguridad pasadas las 21.00 hs. Igualmente están a disposición números de teléfonos por si algún vecino tiene una emergencia.

El principal problema que enfrentan, es la falta de recursos y que el terreno donde está edificado el cuartel, aún no está a nombre de los Bomberos Voluntarios por lo cual no se le permite la instalación de la luz ni la instalación de las cloacas. Estas últimas habrían sido negadas por el ex intendente Rosas Curi.

Estar y permanecer en el cuartel se ha convertido en algo inhumano, entre la falta de electricidad, y por consiguiente de calefacción más la falta de cloacas, donde permanentemente el pozo ciego emana olores nauseabundos, los bomberos siguen esperando promesas que no se cumplen.

Hubo un proyecto que fue presentado por el actual intendente al Concejo Deliberante para que en las boletas del CUM, cada vecino donará $4 por cada factura que recaude la municipalidad y que sería destinado a los bomberos. El proyecto fue rechazado por los concejales, quienes argumentaron que hubo asociaciones que también se acercaron al concejo a solicitar lo mismo y que por tal motivo sería inviable que el municipio afronte esa situación por el presupuesto que tiene.

Una fuente de los bomberos voluntarios, afirmó a esta redacción que “los concejales no supieron diferenciar entre lo urgente y lo importante”, las acciones que realizan los bomberos son consideras de necesidad y urgencia. Los bomberos Voluntarios sólo salen a la luz cuando se los necesita y se los vuelve a tragar el anonimato. Es uno de los oficios más nobles de la sociedad y no cualquiera elige ser bombero voluntario. Se necesita una gran dosis de amor al prójimo, un espíritu solidario y vocación de servicio, que los concejales no pudieron o no quisieron ver.

Solo se fueron en promesas que no cumplieron. Los ediles les aseguraron en unas de las reuniones que mantuvieron, que no se les iba aprobar el proyecto girado por el ejecutivo por las razones antes mencionadas, pero que los ayudarían a recibir subsidios y lograr tener el terreno a su nombre. Pero nada de eso pasó. Los subsidios no llegaron y el expediente del terreno sigue durmiendo en el Ministerio de Seguridad.

La corriente eléctrica les proviene de la comisaría 28, Edesal no les baja la luz porque los bomberos no son dueños del terreno y por ende no tienen la autorización para realizar la instalación como corresponde. Nadie les da una respuesta concreta. Solo promesas. Hoy, para solucionar el problema del sistema eléctrico necesitan aproximadamente unos $ 12.000, teniendo presente que el electricista les dona la mano de obra con la colaboración de los bomberos para su reinstalación.

A principio de este año la presidenta de los bomberos había alertado la situación que atravesaban, “Una camioneta a punto de fundirse, un camión con los elásticos rotos, un incendio en la parte superior de la cabaña alpina porque nos pasa luz la comisaría -Edesal no nos baja la luz porque no somos dueño del terreno- y lo último, llueve más adentro que afuera” había relatado a principios de año. Situación que hoy parece haberse agravado.

La gestión actual de Bomberos Voluntarios trató de obtener los papeles del terreno sobre el que actualmente está asentado el cuartel. “En el año 2007, la por entonces Delegada Normalizadora de La Punta, Alicia Lemne, nos donó el predio, pero nunca inició ningún trámite para que el gobierno nos donara el terreno. Con este panorama, inicie un trámite en enero de 2016, el expediente todavía duerme en el Ministerio de Seguridad”, aclaró Gladys Aguilar presidenta de los Bomberos, quien además precisó que los papeles del terreno son esenciales para poder construir en el predio.

La comunidad con sus aportes es el único sostén que hoy tiene la institución. Igualmente los bomberos, a pesar de no permanecer en guardia durante la noche, pusieron a disposición de los vecinos, números de teléfono ante cualquier emergencia y que están abiertos las 24 hs, estos son: 2664580650 – 2664214996.

NOTAS RELACIONADAS: