A continuación se detalla el pedido de informe presentado por el bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, referido a los fondos por ATN enviados por el Gobierno Nacional a 5 municipios, entre ellos, el de La Punta por 5 millones de pesos y que son retenidos por el Gobierno Provincial.

SOLICITUD DE INFORME

INFORME SOBRE EL DESTINO DE LOS FONDOS DE APORTES DEL TESORO NACIONAL REALIZADOS A LAS INTENDENCIAS DE LA PUNTA, ANCHORENA, UNIÓN, VILLA DEL CARMEN Y SANTA ROSA DEL CONLARA

FUNDAMENTOS

Que por Ley Nacional N° 23.548/1988 se crearon los Aportes del Tesoro Nacional, en el artículo 3° inc. d). En el artículo 5° de la misma ley se dispone que “...el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias creado por el inciso d) del artículo 3 de la presente Ley se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado de su asignación. El Ministerio del Interior informará trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación…”

Que según ha trascendido en comunicados oficiales relacionados a los municipios de La Punta, Anchorena, Unión, Villa del Carmen y Santa Rosa del Conlara, el gobierno provincial habría efectuado retenciones a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional destinados específicamente a dichas intendencias, lo cual sería violatorio de lo dispuesto en la Ley 23.548, la Ley Nº XII-0352-2004 y la demás normativa vigente.

Según declaraciones a los medios de la Ministro de Hacienda de la Provincia, quien dijo que “...estos municipios son grandes, donde perciben recursos tanto por coparticipación provincial como propios porque tienen muchos habitantes. Por lo tanto deberíamos hacer una balanza y saber si realmente existe el desequilibrio financiero en estas Municipalidades o en otros más pequeñas…” es la Provincia quien juzgaría si corresponde o no su otorgamiento. Esto es gravísimo e implica un abuso por parte del Poder Ejecutivo Provincial, ya que es el Gobierno Nacional quien juzga sobre la necesidad o no de otorgamiento de los Aportes del Tesoro Nacional, al momento de ser solicitados, y no la provincia.

En un contexto general donde la coparticipación municipal es de las más bajas a nivel interprovincial (alrededor del 7%), la retención indebida e injustificada de los fondos de Aportes del Tesoro Nacional destinados específicamente a la Municipalidad de La Punta, Anchorena, Unión, Villa del Carmen y Santa Rosa del Conlara y en cumplimiento de la normativa vigente por parte del Ejecutivo Nacional, de configurarse no sería si no una reprimenda o castigo arbitrario a intendencias que no están alineadas con el Ejecutivo Provincial. ¿Se justifica que una diferencia política perjudique a miles de habitantes de estos municipios que esperan esos recursos para realizar obras y mejoras en su ciudad? La respuesta es para cualquier persona que no. Aquí debe cumplirse con los procedimientos establecidos y respetar a la gente, lo cual debe ser una prioridad para todos los órdenes de gobierno.

En mérito a las razones mencionadas y como representantes del pueblo de la provincia de San Luis, es nuestro deber resguardar a los habitantes de la provincia en general y los mencionados municipios en particular, por ello es necesario saber qué destino se le dio a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional mencionados y qué procedimiento siguieron desde su origen hasta ser puestos a disposición de las intendencias aludidas supra.

Por todo ello, La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis, sanciona con fuerza de SOLICITUD DE INFORME:

ARTÍCULO 1º.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá informar por intermedio del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra Dependencia que corresponda, a esta Cámara lo siguiente:

a) En relación a los Fondos de Aportes del Tesoro Nacional destinados por el Ministerio del Interior de la Nación en el año 2017 a las intendencias de La Punta, Anchorena, Unión, Villa del Carmen y Santa Rosa del Conlara, informe si los mismos han sido depositados en las arcas del gobierno provincial, por qué montos y en qué fecha. b) Informe en relación al punto a) en qué normas se sustenta el Gobierno Provincial para no haber hecho efectivo la entrega de los Aportes del Tesoro Nacional a sus destinos específicos citados en el apartado a). c) Informe en relación al punto a) si ha habido alguna retención de los Aportes del Tesoro Nacional destinados a las intendencias de La Punta, Anchorena, Unión, Villa del Carmen y Santa Rosa del Conlara respecto del monto total de cada uno según dispuesto por el Ministerio del Interior. En caso afirmativo, indique en virtud de qué norma o disposición. d) Informe sobre todo otro giro de Fondos de Aportes del Tesoro Nacional a la Provincia de San Luis y/o sus municipios desde el 10 de diciembre de 2015, detallando cómo ha procedido el Gobierno Provincial en esos casos y en qué normativa se ha sustentado desde que fueron dispuestos y girados los Aportes del Tesoro Nacional por el Gobierno Nacional. Detalle e informe cada caso por separado, adjuntando documentación respaldatoria. e) Remita copia de toda documentación, legajo, resolución y acto administrativo respecto de todas las transferencias de Fondos de Aportes del Tesoro Nacional con destino específico a municipios e intendencias de la Provincia desde el 10 de diciembre de 2015 a esta fecha.

ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial deberá cumplimentar con lo requerido en en un plazo de 10 (diez) días.

ARTÍCULO 3º.- De forma.

