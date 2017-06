Luego de la conferencia de prensa de los concejales de La Punta, en la que le reclamaron al intendente que explique cual es la crisis que atraviesa el municipio, para solicitar un ATN de 5 millones de pesos, el intendente le respondió mediante carta, 48 hs después de lo solicitado por los ediles.

En conferencia de prensa, los concejales manifestaron que el intendente no daba explicaciones del segundo pedido de ATN, ese pedido fue formalizado por los concejales al intendente, 80 días después de la retención por parte del gobierno de la provincia y 24 hs antes de la conferencia de prensa.

La Punta, junto a otros cuatro municipios que no pertenecen a las banderas políticas del oficialismo, esperan que se les transfiera el ATN girado por el gobierno nacional al gobierno provincial, para que este sea entregado a sus comunas.

Los concejales de La Punta advirtieron en dicha conferencia que los ATN “por ley se libera a las provincia cuando hay una crisis o una emergencia financiera. Este municipio pide por segunda vez un ATN y lo pide por segunda vez para pagar sueldo en La Punta. Entonces este Concejo le solicita al intendente informe la situación de crisis o emergencia financiera que tenemos en el municipio”.

El municipio les respondió, primero que tienen una confusión conceptual entre situaciones de emergencia y desequilibrios financieros, ya que los ATN son solicitados por el primer término (situaciones de emergencia), “El primero de los conceptos no incluye al segundo de ellos. Las situaciones de hecho que ameritan el otorgamiento del aporte del tesoro de la nación no se circunscriben a las catástrofes que usted señala (Sergio Porporatto)”, indicaron desde el municipio.

El intendente Martín Olivero, señaló en diálogo telefónica con esta redacción, “No hay crisis financiera ni emergencia económica, hay sí un desequilibrio financiero producto de varios hechos no imputables a la gestión municipal”, entre los que se enumera, la densidad poblacional que aumentó un 30 % con la entrega de las 1500 viviendas. La millonaria deuda que mantiene el gobierno provincial con el municipio de La Punta, en concepto del CUM de todos los edificios públicos, ejemplos la casa de Tucumán y el centro de alto rendimiento que jamás pagaron un solo mes de impuestos, adeudando más de 2 millones de pesos al municipio.

Con respecto a la deuda que mantienen los edificios públicos provinciales, Olivero aseguró que “es totalmente injusto y que los concejales deberían evaluar la modificación de la ordenanza, dada que en la misma, se prohíbe cobrar intereses a los edificios públicos, situación que pone en desproporción con los demás contribuyentes. Al ciudadano común le cobramos intereses y a los edificios públicos del gobierno provincial no le cobramos intereses porque hay una ordenanza que lo prohíbe” remarcó.

El aumento de la densidad poblacional representó un 30 % de kilometros de calles y 42 espacios verdes más para su mantenimiento. Se aumentaron 30 km de recorridos diarios de recolección de residuos, incrementándose un 95% de toneladas mensuales de volumen de residuos, con su consiguiente impacto en las tasas que debe abonar el municipio.

Se instalaron 1800 nuevas luminarias que se sumaron a las 5000 existentes, que con el aumento de la tarifa eléctrica el costo de la energía pasó de 100.000 $ mensuales a 400.000.

Además de una nueva planta potabilizadora con un consumo promedio mensual de 30.000.000 de litros, aumentándose también los costos para su potabilización y distribución.

Con todo lo enumerado, se amplío la planta de personal para dar respuesta a la demanda de servicios del aumento poblacional. La comuna no dejó de pagar los sueldos ni los aguinaldos, además de aumentar el sueldo a los empleados municipales en concordancia con el aumento otorgado por el Gobierno Provincial.

A todo lo enumerado, se suma la mala liquidación que se hace de la coparticipación, “a La Punta le siguen coparticipando lo mismo que en el año 2010 que fue el primer censo” afirmó el intendente.

En este orden, el jefe comunal aseguró que “Estamos hablando de situaciones ajenas a la administración municipal, no hay crisis financiera, no hay emergencia económica, hay un desequilibrio de los ítems mencionados”, aseverando que no hay cesación de pago y llevó tranquilidad a la ciudadanía.

Con respecto a la conferencia de prensa por parte de los concejales, se refirió como un acting político y “una orden que le mando Adolfo en el partido para que trataran de cuestionar un poco la tarea del intendente. Lo cierto es esta realidad y la ilegalidad o la delictualidad que tiene el gobierno de la provincia de retener fondos que vienen de nación a los municipios”, resaltando que el concejo deliberante no tiene ningún tipo de fundamento de la realidad.

El intendente, además, aseguró que agotará las vías administrativas y en caso de no obtener el resultado esperado, recurrirá a la vía judicial. En la nota enviada al presidente del concejo, se le insta a los ediles que acompañen el reclamo, en beneficio de los vecinos de la ciudad, para la correcta coparticipación municipal, el pago de la deuda que registra el Ejecutivo Provincial y la transferencia del Aporte del Tesoro de la Nación que el Estado Nacional giró con afectación especifica para el municipio de La Punta y que retiene desde el 6 de abril del corriente año.

Con todo lo expuesto queda una pregunta por responder, ¿los concejales de La Punta conocen la realidad que atraviesa la ciudad que representan?

Audio Martín Olivero

Respuesta formal del Municipio al Concejo Deliberante por los ATN

Conferencia de prensa de los concejales