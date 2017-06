El tema de la retención de los ATN a los municipios de otra bandera política, es el tema de estas últimas semanas. Luego de la conferencia de prensa por parte de los concejales, Adolfo estuvo nuevamente en la ciudad y se refirió a los ATN.

La visita de hoy del senador se dio en el marco de su recorrido por la candidatura, la misma se materializó en la casa de Luisa Gil, una militante peronista y contó con la presencia de dirigentes del PJ La Punta, San Luis, candidatos nacionales y vecinos de la ciudad.

Consultado por la prensa sobre la gestión municipal de La Punta y los “reclamos” de los vecinos que se acercan, Adolfo aseguró que “el municipio los tiene abandonados, el municipio se dedica a hacer política pero no a gobernar la ciudad”.

Con respecto al nuevo ATN pedido por el intendente Olivero, Adolfo enfatizó que “cuando se malgasta la plata se vive en crisis. La Punta en la gestión de Rosas Curi, no solo que no tenía problemas sino que tenía superávit. La clave es gobernar bien. Si gobierna bien no va a tener problemas”.

En el cierre de la rueda de prensa, Adolfo invitó a todos a participar de la inauguración del Centro de Convenciones de La Punta, mañana en horas del mediodía.