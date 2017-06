Hoy por la mañana, Javier Mac Allister, Secretario de Deportes de Nación, Rubén Wolkowysky y Sebastián Uranga, junto al Intendente de La Punta Martín Olivero, brindaron una conferencia de prensa en el centro de la Ciudad Capital, donde se explicó los objetivos del Programa “Campus con tu ídolo”, el cual es totalmente federal y se busca la alianza del Estado- calidad a través de clínicas que dictan exponentes deportivos argentinos. Estuvieron presentes el Coordinador del Programa, Horacio Segui, y el Titular de SEDRONAR, Roberto Moro y la Secretaria de Desarrollo Económico y Social Municipal, Luciana Perano.

Prensa Muncipalidad de La Punta

Mac Allister destacó los objetivos del Programa Campus con tu ídolo “tienen tres aristas importantes, la primera es una jornada de entrenamiento donde el colo va a ir mejorando las capacidades individuales y corrigiendo a cada uno de los chicos que van a tomar el campus. La segunda es que él pueda estar junto a la prensa del interior y le puedan hacer preguntas que de otra manera muchas veces es muy difícil hacerlas, y la tercera es una charla de valores con padres y con hijos los cual nosotros estamos insistiendo muchísimo que es el camino la educación para mejorar esta nueva generación que tenemos los argentinos”. El Programa incluye no sólo lo deportivo sino también un trabajo social ya que se trabaja conjuntamente con SEDRONAR en la importancia de la prevención y valores.

Con posterioridad, se realizó un acto de presentación del Programa “Campus con tu ídolo”, ante los vecinos de La Punta en el Polideportivo Municipal. En éste estuvieron presentes los Diputados Nacionales Claudio Poggi y José Ricardo, Diputados Provinciales Ariel Barroso, Walter Ioio y Alejandro Cacace, Intendentes de Localidades de la provincia, Carlos Pereyra Delegado de ANSES San Luis, Martín Olivero y funcionarios municipales, y los ya mencionados representantes de Nación y deportistas de renombre.

En el acto se hizo entrega de material deportivo como pelotas, remeras, entre otros, a las Intendencia de Navia, recibiendo su jefa comunal Nora Servino, de Anchorena de la mano del intendente Aldo Muñoz, y Unión, recibiendo el Secretario de Gobierno Municipal Héctor Diaz. A la vez también se entregó material a Clubes de la ciudad: Club Deportivo La Punta (al técnico Pablo Salinas), Club El Búfalo (al Presidente Diego Torrez), Club Atlético Fénix de Handball (al Presidente Agustin Bresi) y el Club Sportivo La Punta de Handball (recibió su representante y jugador Satarain Ian). Los materiales fueron entregados por las autoridades presentes.

Por otra parte, el municipio de La Punta recibió de manos del Secretario de Deportes de Nación, Javier Mac Allister, 2 bicicletas fijas y 2 plataformas vibratorias, con el objetivo futuro de la formalización de un gimnasio dentro de las instalaciones del Polideportivo.

Olivero agradeció al Secretario de Deporte de la Nación la cantidad de cosas que han podido bajar a la Ciudad de La Punta, trabajando en forma conjunta, “venimos trabajando y esto es un programa más que se baja y que es “Campus con tu ídolo”, que es precisamente para que los chicos que se dedican a un determinado deporte, en el caso de hoy basquetbol, puedan realmente tener presencia de jugadores de destacada trascendencia nacional e internacional como en el caso de Wolkowyski”.

Por su parte, Mac Allister destacó el trabajo que viene realizando el municipio de La Punta en beneficio de su sociedad, y agregó “los programas como éste están en distintos lugares del país, en todas las provincias para que muchos pibes puedan hacer deportes gratis y para ampliar esta base de deportistas en toda la argentina (…) nuestro compromiso, andar por el interior, recorrerlo, llevar la calidad de la mano del estado, comprometernos con sus actividades (…) acercar, en este caso con Roberto Moro, el SEDRONAR para poder a través de todos estos programas alejar a nuestros pibes de la calle, la delincuencia, de la droga, del alcoholismo que todos nosotros sabemos, los que somos más grandes que en nuestra época esas cosas no existían, hoy están en la esquina y para que nuestros pibes no estén en la esquina, tienen que estar dentro de los clubes o dentro de los espacios municipales como éste (…) tenemos un gran compromiso del estado para poner todo lo que tenemos para que nuestros chicos tengan más oportunidades (…) estoy muy feliz porque hay muchos intendentes como Martín y Diputados como Ricardo, que nos han acompañado y que continuamente recorren la Secretaría, y con los conversamos y a quienes alentamos a seguir invirtiendo en el deporte, ya que en el deporte no se gasta, en el deporte se invierte. Cada peso que le podamos poner al deporte es un peso que va a volver otra vez a la sociedad porque vamos a gastar mucho menos en todos los programas que habitualmente tenemos que hacer para solucionar lo que tendríamos que haber prevenido”.

El acto finalizó con un recorrido por las obras que se vienen realizando en el predio del Polideportivo Municipal, que confluyen en un Complejo Deportivo y Recreativo, contando ahora con una nueva cancha de tenis ya terminada, con la ejecución de vestuarios, baños, oficinas, bufete, quinchos. Allí se emplazará la pileta semi olímpica climatizada, descripta por la Arquitecta Graciela Pérez, a la vez de próximas cancha de bochas y fútbol, según lo precisado por Gabriel Messina, Secretario General Municipal, para la recreación y deporte en beneficio de todos los vecinos.